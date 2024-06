Hektické dny prožil Ladislav Krejčí před startem evropského šampionátu. Finišoval totiž jeho přestup ze Sparty do španělské Girony. Pětadvacetiletý obránce dokonce zmeškal odlet reprezentace do dějiště Eura v Německu. Vysněné angažmá se nakonec stihlo včas dotáhnout a Krejčí se tak může s čistou hlavou koncentrovat na vstup českého nároďáku do turnaje.

Ladislav Krejčí opouští Spartu ověnčený trofejemi. | Foto: se svolením CPA

"Bylo to časově náročné. Ale vše proběhlo tak, jak mělo být. Nová zkušenost, nové zážitky, jsem rád, že jsem si to vše mohl poznat. To, o čem jsem jen slyšel, jak tyhle přestupy probíhají, jsem si prožil. Ale teď už směřuji svou pozornost jen na Euro. Jsem rád, že se to zvládlo takhle před a můžu mít čistou hlavu," vykládal Krejčí v rozhovoru pro česká média.

Hodně se vám ulevilo, že se všechno stihlo a můžete se teď soustředit jen na Euro?

Přesně tak. I to oznámení proběhlo dostatečný počet dnů před tím. Doufám, že se to už uklidí a já budu s čistou hlavou, jak jsem nastavený už teď, reprezentovat co nejlíp budu moct a snažit se s celým týmem dostat český nároďák co nejděl na Euru.

Jaké byly reakce od spoluhráčů z reprezentace, když jste za nimi dorazil se smlouvou s Gironou v kapse?

Všichni mi poblahopřáli, jsem za to moc rád. I moji nejbližší, kamirádi, co mi řekli, za to jim děkuju a vážím si jich. Taky moc děkuju trenérům a celému realizačnímu týmu tady, jak mi vyhověli a jak se o mě postaral.

Jde o splnění dětského snu?

Je to sen a cíl každého, kdo se snaží hrát fotbal a někam se dostat. Je to jeden z mých životních snů, ale ne poslední. Mám ty sny co největší a doufám, že tohle je ten, který mě posune k dalšímu.

Girona skončil v La Lize třetí a zajistila si Ligu mistrů. Bylo to pro vás velké lákadlo?

Je to jedna z věcí, které jsem přikládal velkou hodnotu. Liga mistrů je další sen, který bych chtěl zažít. Sledoval jsem je poslední rok, půlrok, ten styl mi byl strašně sympatický. Není náhoda, že skončili na třetím místě. Věřím, že v tom budeme pokračovat a těším se na to, až to zažiju. Mluvil jsem s trenérem a lidmi okolo, jak mají nastavenou koncepci. To pro mě bylo důležité vědět. Samozřejmě nějaké odchody tam teď budou, jeden už proběhl, ale je to systémová věc, jak oni pracují. Ten jejich fotbal je mi strašně sympatický, proto jsem se rozhodl tak, jak jsem se rozhodl.

Moc českých hráčů se ve Španělsku neprosadilo. Máte respekt ze soutěže?

Mám přiroztený a zdravý respekt ze všeho. Jdu tam s očekáváním, se sny a velkou motivací. Chci se naučit novou mentalitu, nový styl fotbalu. A zlepšovat sebe jako člověka a fotbalistu.

O Spartu strach nemá

Loučení s letenským klubem bylo hodně emotivní…

Spartě moc děkuju za to, jak se se mnou rozloučila, moc to pro mě znamená. Upevnilo to ten vztah. Pro mě to nebyl vůbec jednoduchý den, prožil jsem tam toho strašně moc. Ale odcházím s tím, co jsem chtěl splnit. Což byly trofeje a tituly, a to, že Sparta bude zase nejlepší na domácí scéně.

Když jste v posledním utkání sezony střídal a sundaval si kapitánskou pásku, věděl jste v tu chvíli, že je to loučení se Spartou?

Cítil jsem, že ten krok chci udělat. V hlavě jem to měl, ale nic jistého nebylo. Rozhodovalo se až v posledních dnech, kdy všechny strany našly shodu. Cítil jsem, že je to teď a tady. Proto tam byly ty emoce.

S vámi odchází i trenér Brian Priske do Feyenoordu. Nemáte o Spartu obavu, jak se s tím vypořádá?

Bude to změna, ale opravdu si myslím a věřím v to, že Sparta bude pokračovat v nastaveném trendu. Je to přirozený vývoj a chod klubu, že se věci mění. Ale styl, který Sparta nastavila, zůstane. Já, Brian nebo kdokoliv jiný nejsme recept na úspěch, těch cest je strašně moc. Lidi, kteří budou na těchto pozicích, budou to dělat nejlep, jak budou moci. O Spartu absolutně nemám strach a pochybnosti

Jak se těšíte na úterní start Eura s Portugalskem?

Těším se strašně moc. Už jsme sledovali zápasy v televizi a ta atmosféra a kouzlo na vás dýchnou. Plno z nás to zažije poprvé, všichni jsme natěšení a nemůžeme se dočkat. Všichni jsme namotivovaní. S Portugalskem proti nám bude stát velká kvalita, hodně kvalitních jednotlivců. Věřím, že naší týmovostí, kterou je český fotbal i celkově národ známý, když se semkneme, tak dokážeme velké věci. Věřím, že tím si pro to vítězství dojdeme.