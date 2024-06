Ve španělském týmu k utkání s Chorvatskem v Berlíně nastoupil hned od začátku Lamine Yamal a stal se nejmladším fotbalistou v historii mistrovství Evropy ve věku 16 let a 338 dní. Klenot Barcelony překonal rekord Poláka Kacpera Kozlowského, který byl na Euru v roce 2021 při svém debutu o více než osm měsíců starší.

Lamine Yamal na tréninku španělské fotbalové reprezentace | Foto: Profimedia

Pro talentovaného útočníka Yamala to je už osmý reprezentační start a na kontě má i dva góly. Pokud by se trefil, vymazal by z rekordních tabulek Švýcara Johana Vonlanthena, který dal v roce 2004 gól na Euru ve stáří 18 let a 141 dní.