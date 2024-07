Dvanáct šampionátů a devět různých mistrů Evropy. Euro 2004 totiž nečekaně opanovalo Řecko sázející na defenzivu, které ve finále zdolalo Portugalce s tehdy mladičkým CR7. Česká družina vedená Nedvědem brala po porážce s pozdějším mistrem v semifinále bronz. Pískal Collina. Brücknerovým svěřencům nepomohl ani skalp Němců v základní hrací době po 40 letech. Brány play off se nakonec otevřely pouze nároďákům tehdejších členských zemí EU. Podrobnosti se dočtete v pátém a zároveň posledním dílu tematického seriálu Deníku o dějinách Eura – Když jsme doma slavili medaile.

Identický počet účastníků od dob evropského šampionátu 1996, kde Češi senzačně uloupili stříbrné medaile, tedy 16 mužstev. Ta se poprvé v historii sjela na západní cíp Pyrenejského poloostrova do Portugalska. Letenku do slunné země Eusébia a dalších si zajistil ten, který zvládl kvalifikaci, v níž se představilo rovných 50 aspirantů (všech členů UEFA vyjma domácích Portugalců) na závěrečný turnaj. Jak už bylo zvykem, Euro obsahovalo čtyři základní skupiny, z nichž se do play off podívalo osmero nároďáků z prvních a druhých míst.

Když jsme doma slavili medaile. Historie EURA: díl 5. – 2004 Stupně vítězů:

1. Řecko

2. Portugalsko

3.-4. Česko

3.-4. Nizozemsko Největší debakl turnaje:

Švédsko - Bulharsko 5:0 Místo konání:

Lisabon, Porto, Aveiro, Braga, Coimbra, Faro/Loulé, Guimarães, Leiria Celkový počet diváků:

822 001

Klíčový aspekt úspěchu či neúspěchu viděl v proklouznutí do čtvrtfinále i stříbrný kapitán na ME 1996: „Pokud naši kluci postoupí ze skupiny, jsem optimistou a věřím, že dojdou hodně daleko. Přál bych jim, aby zažili na Euru stejnou pohádku jako my v Anglii před osmi lety. Měli jsme tehdy neskutečnou kliku. Kdybychom nevyrovnali proti Rusům a Italové proměnili v závěru proti Německu penaltu, finále bychom si nezahráli,“ vzpomínal před startem šampionátu v pražském Večerníku Václav Němeček.

Němečkovi následovníci odletěli na mistrovství Evropy na tuzemské poměry s hvězdným kádrem. Barvy českých lvů reprezentovala taková jména jako brankář Petr Čech, Tomáš Ujfaluši, zkušený Karel Poborský, nadějný kreativec Tomáš Rosický či kanonýři Jan Koller s Milanem Barošem. Rozhodně nesmíme zapomenout ani na kapitána Pavla Nedvěda, přezdívaného „Grande Paolo“, který tehdy kopal za Juventus Turín.

„Mužstvo je neustále pod bedlivým dohledem nejen českých médií, ale i zahraničních. Pravidelně se v Sintře objevuje štáb portugalské televize a smečka italských žurnalistů, kteří se neustále snaží kontaktovat kapitána Pavla Nedvěda a Marka Jankulovského. Nedvěd už včera atak nevydržel a musel neplánovaně podstoupit dvacetiminutovou tiskovku v italštině. Na ni přišel se zaledovaným pravým kotníkem,“ popisoval tisk druhý den pobytu svěřenců Karla Brücknera v dějišti vrcholné akce.

Zajímavost mimo zelený pažit „Vrcholící mistrovství Evropy ve fotbale skýtá řadu podobností s evropskou politikou i nedávnými eurovolbami – úspěchy zaznamenávají malí na úkor velkých. Již počátkem minulého týdne bylo jasné, že jde de facto o šampionát EU. Nečlenové, tedy Rusko, Švýcarsko, Chorvatsko a Bulharsko, vůbec neprošli ze základních skupin. V pátek pak vyšlo najevo, že byli vyřazeni již všichni velcí v rámci EU, tedy Francie, Anglie, Německo, Španělsko a Itálie, a šampionát se tudíž stává kolbištěm malých. Řekové porazili francouzské favority, Portugalci po 23 letech převálcovali Španěly a český tým po 40 letech v běžné hrací době – navíc v sestavě s náhradníky – porazil Německo,“ všiml si tehdy časopis Respekt.

Řecké akcie vystřelily až na vrchol

O pár dní později přišel první den „D“, kdy se Češi utkali s Lotyšskem. Nefungující čtyřčlennou obranu překonal baltský autor úvodní trefy Verpakovskis. Kouč musel na nezdařenou první půli reagovat. Větší fotbalovost a kombinace na první dotek přinesly kýžený obrat na konečných 2:1 po gólech Baroše a střídajícího Heinze. Proti Nizozemcům se české družině taktéž zpočátku nedařilo. Už v 19. minutě totiž ztráceli o dva góly. Zakrátko snížil Koller a na plac vstoupil Šmicer. Po pauze vymetl růžek Van der Saarovy branky Baroš – 2:2. Na sklonku hry byl infarktový obrat dokonán, když Poborský našel Šmicera, který přidal vítěznou tečku.

„Zápis do historie fotbalu,“ objevovalo se v novinových titulcích. „Češi jsou zatraceně silní. Bude to pro nás těžké,“ předvídal před závěrečným zápasem s Němci ve skupině bulvární deník Bild. Což se přesně stalo. Brücknerovi svěřenci nastoupili hned s devíti změnami v základní sestavě. Personální kolotoč však dalšímu skalpu nezabránil. Česko po dlouhatánských 40 letech porazilo Die Mannschaft v základní hrací době po výsledku 2:1.

V Portu čekal Nedvědovu partu první zápas vyřazovací fáze – čtvrtfinále proti Dánům. Oba celky se zpočátku snažily neudělat chybu a děj na zeleném pažitu se odehrával výhradně ve středu pole. Soupeř byl nicméně o kapku lepší. Po pauze však přišel zvrat. Roh, Poborského centr na hlavu Kollera, který se trefil přímo pod břevno – 1:0. O zhruba čtvrtihodinku později začal vepředu kouzlit Baroš, jenž hned dvakrát vymetl síť Sörensenovy branky. Středoevropané po osmi letech opět proklouzli do semifinále Eura.

| Video: Youtube

Tam na ně čekal překvapivý soupeř – Řecko. Po úvodním hvizdu mohli otevřít skóre Češi, nicméně Rosického dělovka pouze orazítkovala břevno. Zakrátko se v několika příležitostech objevil i Jankulovski. V 33. minutě však přišel smolný moment pro Brücknerovu družinu. Kapitán a úřadující držitel Zlatého míče Pavel Nedvěd byl nucen krátce po střetu s Kostasem Katsouranisem vystřídat. Kvůli pravé noze ho musel personál odnést na nosítkách. Další nepříznivá situace nastala, když Kollera zatáhl ve vápně za dres Řek Dellas. Píšťalka sudího Colliny zůstala klidná. Následovalo prodloužení, v němž byli šťastnější Balkánci. Poslední akce, nepohlídaný roh a hlavička Dellase znamenaly české vyřazení.

Postupující mužstvo, jejímž šéfem byl kouč Otto Rehnagel, se v boji o zlato střetlo s domácím Portugalskem. Červenozelení měli ve svých řadách ofenzivní pušky jako například kapitána Luise Figa či tehdy velmi mladého Cristiana Ronalda. Finále ovšem nerozhodl útok, ale naopak skálopevná řecká obrana. Klíčový moment se udál v 57. minutě, kdy se prakticky podle stejného scénáře jako s Čechy prosadil po rohu na přední tyči zlatý střelec Angelos Charisteas. Obrovská senzace byla na světě! Řecký outsider vystoupal až na vrchol potom, co všechna klání v play off vyhrál identickým rozdílem – 1:0. V pořadí 12. ME ve fotbale tak opanoval již devátý odlišný mistr.

„Fotbal je jiný, všichni už ho umějí perfektně hrát. Každý může porazit každého. Titul Řeků je toho důkazem,“ nastínil po skončeném šampionátu nejlepší střelec turnaje Milan Baroš, když byl dotazován na krach většiny favoritů.