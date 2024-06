Cizák kapitánem? I na dovolené v Turecku mluvím německy, brání se Gündogan

Je správné, že kapitán německých fotbalistů je tureckého původu? Tato otázka padla v kontroverzním televizním dokumentu, který těsně před Eurem vzbudil v pořadatelské zemi bouřlivé emoce. Co na to sám Ilkay Gündogan, hvězda Barcelony a motor německé zálohy? „Možná vypadáme jinak, ale i my jsme Němci,“ říká s tím, že fotbal by měl spojovat rozhádaný národ.