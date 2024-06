Otevřený první trénink české fotbalové reprezentace na mistrovství Evropy v Německu sledoval v Norderstedtu u Hamburku vyprodaný stadion. Tribunu zaplnilo 1200 diváků, povětšinou dětí a některé z nich dorazily i s transparenty a českými vlajkami. K mužstvu se znovu připojil obránce Ladislav Krejčí, který ve čtvrtek řešil případný přestup z pražské Sparty do španělské Girony. Kluby zatím dohodu neoznámily.

První trénink české fotbalové reprezentace v Norderstedtu během Eura. Fanouškům se podepisuje Ladislav Krejčí | Foto: ČTK/Vít Šimánek

Do začátku prvního tréninku českého celku v dějišti Eura zbývaly ještě desítky minut, přesto už se areál v Norderstedtu, kde tamní Eintracht hraje čtvrtou nejvyšší soutěž, plnil natěšenými fanoušky. Stadion pojme zhruba pět tisíc diváků, na dnešní trénink byla stanovena kapacita na 1200 lidí.

"Bylo to trošku jiné, specifické. I trenéři museli zvýšit hlas, protože jsme je neslyšeli," usmál se Ondřej Lingr. "Otevřený trénink je speciální, hráči jsou víc namotivovaní a chtějí se ukázat. Ale pak už jsme to nevnímali a soustředili se na trénink," vykládal ofenzivní záložník či útočník Feyenoordu.

České fotbalisty vítali v dějistě Eura:

Zdroj: Youtube

"Atmosféru si moc užívám, je to moje první Euro. Byl to můj největší sen se sem dostat, jsem rád, že se mi to splnilo. Máme tady skvělé prostředí, všechno je skvěle nachystané, teď už to jen na nás, abychom udělali nějaký úspěch," dodal.

Na svěřence trenéra Ivana Haška se přišla podívat především řada dětí. Některé z nich na sobě měly český dres a dorazily s vlajkou, jiné si dokonce přinesly ručně vyrobený transparent. Jeden z malých fanoušků na něm vyobrazil útočníka Patrika Schicka s brankářem Matějem Kovářem a nápisem "německý mistr" zdůraznil, že s Leverkusenem v této sezoně ovládli bundesligu. Pozapomněl přitom na jejich dalšího českého klubového spoluhráče Adama Hložka.

Fotbalové Euro 2024: Kdy hrají Češi, nominace, program, skupiny, stadiony

Nejlepší střelec v Haškově nominaci Schick se pak dočkal nejbouřlivějšího přijetí, když reprezentanti kolem jedenácté hodiny přicházeli na trávník. Místní hlasatel už řadu minut předtím hecoval fanoušky a snažil se i "rozjet" mexickou vlnu. Návštěvníci si na stadionu mohli koupit drobné občerstvení.

Na tréninku už nechyběl obránce Krejčí, který zmeškal čtvrteční cestu mužstva z Prahy do dějiště turnaje. Národní celek se ubytoval v hotelu Steigenberger Treudelberg, ležícím v poklidném golfovém resortu na severním okraji Hamburku jen necelých 15 minut od stadionu v Norderstedtu.

Bouřlivý potlesk

Pro každého z návštěvníků tréninku si reprezentace připravila dárek v podobě malého plakátu s fotografií českého týmu. Po úvodním rozcvičení a pilování přihrávek Haškovi svěřenci nacvičovali zakončení po centru a mladí diváci bouřlivým potleskem a pokřikem doprovázeli každé úspěšné zakončení do sítě.

Kolem hřiště "vyrostly" bannery v barvách šampionátu a s nápisem "Czechia". Haškovi svěřenci nebyli prvním národním týmem, který si v Norderstedtu zatrénoval. Během světového šampionátu v Německu v roce 2006 se na tamním stadionu připravovali Američané.

V závěru tréninku si reprezentanti klasicky zahráli na dvě branky. Nezapojil se kapitán Tomáš Souček. Když po hodině a 10 minutách trénink skončil, přišli všichni členové týmu k tribuně a s diváky si navzájem zatleskali. Poté se hráči i trenéři malým fanouškům dobrou půlhodinu trpělivě podepisovali a rozdali stovky autogramů. V největším obležení byli Schick a obránce Vladimír Coufal.

Češi zatracují fotbalisty na Euru. U generace Z upadá zájem o národní fandění

Český celek bude na severním okraji Hamburku do neděle, kdy se vlakem přesune do Lipska k úternímu prvnímu utkání na šampionátu proti Portugalsku. Poté se vrátí zpět na základnu a další dva duely skupiny proti Gruzii a Turecku odehraje na stadionu v Hamburku.