Mistrovství Evropy 1980 v Itálii přišlo s řadou novinek, kdy se například zdvojnásobil počet týmů, mezi nimiž nechyběl obhájce zlata z Československa. Kádr kouče Jozefa Vengloše se mezi giganty neztratil a opět vybojoval cenný kov v podobě bronzu, jelikož uspěl v dramatu devíti sérií penalt proti Squadře azzuře. Panenka si už na svůj dloubáček netroufl. Z dnešního pohledu zaujme předzápasový režim Ladislava Vízka a dalších, kteří se před úvodním mačem ládovali bujónem, telecím masem s bramborovou kaší nebo kompotem. Podrobnosti se dočtete ve třetím dílu tematického seriálu Deníku o dějinách Eura – Když jsme doma slavili medaile.

Zdeněk Nehoda (v tmavším dresu) bojuje o míč na ME v Římě. | Foto: Profimedia

Poprvé v osmi a národní tým jako zlatý obhájce

Postupné etablování mistrovství Evropy v očích fotbalové obce vedlo k tomu, že se finálový turnaj v roce 1980 hrál poprvé za účastí osmi mužstev. Oproti předešlému šampionátu se taktéž rozšířil počet hostitelských měst. Diváci se mohli vydat hned do čtyř metropolí oproti dvěma, a to do Říma na proslulé Stadio Olympico, anebo do Milána, Neapole či Turína. Organizační změny, a nejen ty, reflektovali i aktéři v Československu, jejichž domovina se do té doby honosila posledním kontinentálním primátem.

Když jsme doma slavili medaile. Historie EURA: díl 3. – 1980 Stupně vítězů:

1. Západní Německo

2. Belgie

3. Československo

4. Itálie Největší debakl turnaje: Československo - Řecko 3:1 Místo konání:

Řím, Neapol, Turín, Milán Celkový počet diváků:

345 463

„Spíš bych řekl, že situace před Bělehradem (ME 1976 – pozn. red.) a dnes není podobná. Tehdy byla jiná struktura závěrečné soutěže, hrála jen čtyři mužstva, teď osm. Našim hráčům bylo o čtyři roky méně. Za ty čtyři roky opět stoupl význam mistrovství Evropy. (…) Zatímco do Jugoslávie jsme jeli jako vyložení outsideři, dnes jsme obhájci, ať s námi někdo počítá, nebo ne. (…) Například bývalý brankář „sborné“ Jašin při návštěvě Prahy tipoval jako možné vítěze tři týmy: NSR, Anglii a Itálii,“ prozradil před šampionátem časopisu Stadion předseda tehdejšího Výboru fotbalového svazu ÚV ČSTV Jaromír Tománek.

Kromě onoho favorizovaného trojlístku gigantů si na vrcholné akci zajistily účast reprezentace Nizozemska, Španělska, Belgie, benjamínků z Řecka, kteří na Euru startovali vůbec poprvé, a v neposlední řadě i kádr pod vedením slovenského trenéra Vengloše. Účastníci byli rozděleni do dvou skupin po čtyřech, přičemž oba vítězové základní části proklouzli rovnou do finále a celky z druhých míst na sebe narazily v boji o bronz.

„Vedle těchto zkušených tu byli Nehoda, Panenka, Ondruš, Masný a Gögh, kteří do mužstva přišli ve třiasedmdesátém nebo o rok později. Dnes jsou právě oni těmi zkušenými, tvořícími základ mužstva, a v jejich tehdejší pozici brankáři, Barmoš, Štambachr, Fiala, Vojáček, Jurkemik, Kozák, Vízek a další z olympijského týmu,“ hovořil o jádru výpravy do Itálie a generační obměně kouč Vengloš.

Hlavně neudělat ostudu, vzpomínal Panenka. A ono z toho bylo historické zlato

Jeho svěřenci se ocitli ve skupině s dalšími dvěma medailisty z předchozího Eura – tedy se Spolkovou republikou Německo a holandskými Oranjes. Poslední místo zaplnili debutující Řekové. Kontinentální mistrovství však doprovázela i jedna velmi negativní událost v podobě sázkařské aféry na Apeninském poloostrově. Distanc potkal křídelního forvarda Paola Rossiho, jenž se přitom za další dva roky pyšnil oceněním pro nejlepšího hráče MS. Daleko tvrdší trest si odnesl zkušený brankář Albertosi, jemuž bylo hraní profesionálního fotbalu zapovězeno, posléze se však dočkal zmírnění postihu.

Zajímavost mimo zelený pažit „Naši hráči včera odpoledne trénovali v Trigorii, 12 km od svého dočasného sídla, na hřišti AS Řím. Večer bylo volno, dnes dopolední procházka, taktická porada, oběd (bujón, telecí s bramborovou kaší, kompot), pak krátký odpočinek a odjezd na stadion. 70 minut před výkopem musíme jako domácí uvést do zápisu sestavu, soupeř deset minut po nás,“ objevilo se v novinách Československého sportu v den, kdy Čechoslováky čekal úvodní duel se Západním Německem. Na první pohled zaujme předzápasová hutná strava, která by u dnešního nároďáku jistě nedostala zelenou. Holt jiná doba.

Znovu penaltový nervák, Němci podruhé zlatí

Zpět ale k Panenkovi a spol. Úvodní duel s Němci byl odborníky popisován jako nepříliš záživný, padl v něm pouze jediný gól, a to na straně soupeře, který se zásluhou hlavičky Karla-Heinze Rummeniggeho mohl radovat z plného bodového zisku. Následovalo měření sil s balkánským outsiderem, jež nakonec skončilo 3:1 ve prospěch Čechoslováků. Skóre otevřel z přímáku Panenka, po němž se trefil i Ladislav Vízek z Dukly Praha a Zdeněk Nehoda. Schylovalo se k rozhodujícímu klání ve skupině proti Holanďanům, ve kterém Venglošově družině stačila k postupu remíza. Děj hry předurčilo Vízkovo obratné kličkování mezi obránci, na jehož konci stál připravený Nehoda – 1:0. Vedoucí celek se posléze zatáhl a vyčkával, co předvede soupeř. Ten sice v druhé půli srovnal, ale na víc se už nezmohl. Mise splněna, přesto si však nebral servítky první střelec, jenž zápas charakterizoval jako „destruktivní antifotbal“.

Zdroj: Youtube

Na druhé příčce v protější skupině skončili domácí Italové, kteří se tak proti borcům se lvem na prsou utkali o bronz. Squadra azzura v dosavadním průběhu vstřelila pouze jednu jedinou trefu, nicméně zásluhou gólmana Dino Zoffa zatím neinkasovala. Ten však přece jenom kapituloval po pumelici Ladislava Jurkemika. Vymetenou šibenici pak obdivoval i předseda UEFA. Domácí ovšem stihli zkorigovat gólový účet zásluhou Grazianiho.

Po nerozhodných 90 minutách se šlo dle pravidel ihned na pokutové kopy. Rčení, že penalta se nedá chytit, ale pouze špatně kopnout, potvrdilo prvních osm dvojic, mezi kterými se samozřejmě představil i Panenka, jenž tentokráte nezvolil svoji „fintu“, ale standardní řešení k tyči. Chleba se lámal při exekuci Itala Collovratiho, jehož pokus tak tak vyškrábl brankář Netolička. Na druhé straně Barmoš proměnil a zpečetil tím bronz. „Čs. mužstvo předvedlo dobrou ofenzivní hru a proti rychlejšímu soupeři velice úspěšně využívalo past ofsajdového systému,“ hodnotil základní hrací dobu italský tisk.

Finále v pořadí šestého Eura ovládli Němci poměrem 2:1 nad Belgií, čímž úspěšně navázali na medailové žně ze 70. let. Následovníci Gerda Müllera, Beckenbauera a spol. vybojovali pro svou zemi druhý titul mistrů Evropy. Dvougólový hrdina Horst Hrubesch ve zlatém duelu zastínil svého spoluhráče Klause Allofse, jenž se díky třem trefám stal nejlepším kanonýrem šampionátu. Klíčový aktér Hrubesch se přitom na Euro dostal zřejmě na úkor jiného útočníka Klause Fischera, který na vrcholné akci nemohl startovat kvůli zlomenině nohy.

Zdroj: Youtube