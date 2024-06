Na začátku roku 2023 odehrál Antonín Barák poslední zápas za českou fotbalovou reprezentaci. Poté byl v nominacích tehdejšího kouče Jaroslava Šilhavého opomíjen. Přitom se s Fiorentinou dostal do finále Konferenční ligy a řešil se jeho přestup k mistrovi italské Serie A Neapole. Tehdy z něj ale sešlo.

V létě jej navíc v kariéře přibrzdil oboustranný zápal plic a dlouho nehrál. Nicméně ani po zotavení se za předchozích trenérů do nominace nevrátil. Vynechal čtyři srazy za sebou.

„Jeho chování v týmu nebylo vždycky správné, a tak jsme došli k tomu, že jsem ho z nominace vynechal,“ komentoval tehdy Šilhavý.

„Pár pohovorů jsme spolu vedli, ale nebyl jsem si vědom porušení pravidel. Vždycky jsem se choval jako profesionál. Jediný moment, na který mi můžou něco říct, bylo, když mi oznámili, že s Polskem nebudu hrát, a já to emočně neustál, byl jsem naštvaný a neměl chuť se s nikým bavit. Uzavřel jsem se sám do sebe. Víc v tom nebylo,“ reagoval tehdy Barák.

Po úspěšné kvalifikaci přišla změna realizačního týmu a návrat záložníka Fiorentiny do národního týmu.

„Je to nějaká nová éra, od začátku cítím důvěru, které si strašně vážím a chci ji splatit na hřišti. Nechci moc mluvit, to nemá cenu. Musím to ukazovat výkony,“ hlásil Barák.

Reprezentace mu chyběla

Zpočátku se mu to dařilo a začalo se blýskat na lepší časy. Příprava vyšla levonohému středopolaři náramně. Hned při prvním startu v Norsku se krásně trefil, s Arménií přidal asistenci. V generálkách na Euro se prosadil v obou zápasech, byť z penalty, ale bral na sebe roli lídra. Proti Maltě dokonce navlékl kapitánskou pásku při absenci Tomáše Součka.

„Reprezentace mi strašně chyběla, každý zápas za nároďák prožívám dvakrát tolik, možná ještě víc než na klubové úrovni. Chci s ním být úspěšný,“ pokračoval dobře naladěný záložník.

Úvodní duel na mistrovství Evropy proti Portugalsku začal na lavičce z taktických důvodů. Přišel na posledních jedenáct minut a přinesl na hřiště více sebevědomí. Proti Gruzii měl jít na plac od začátku, být mozkem hry Čechů. Jenže jej skolila nemoc a doktoři mu dali zelenou jen na maximálně patnáct minut. Zvládl devět, nic zázračného však nevymyslel a remízu na stranu Česka nepřevážil.

Jeho chvíle tak měla přijít ve středu v klíčovém mači proti Turecku. Byl namotivovaný, to jsme všichni viděli už při prožívání a zpívání hymny. Jenže možná až moc. V jedenácté minutě pozdě dostoupil soupeře a poté fauloval zatažením za dres, první žlutá karta. Na míči často potřeboval spoustu doteků, což se mu vymstilo ve 20. minutě, kdy po ztrátě přišlápl kotník jednomu z Turků. Výsledek? Druhá žlutá a červená.

Přitom ještě před zápasem byl Barák přesvědčený: „Musíme si dávat pozor na disciplínu, nenechat se vyprovokovat.“

Slzy na krajíčku

Poté, co jej sudí Kovács vyloučil, jen nechápavě a překvapeně kroutil hlavou, následně ji sklopil do dlaní. Slzy měl na krajíčku. Byl zklamaný, smutný. Věděl, že tým oslabil. Zbytečně, dvěma fauly na půlce. Odmotal si tejp okolo zápěstí, chvíli počkal, jestli si jeho vyloučení sudí nerozmyslí a zamířil do sprch.

„Viděl jsem ho v poločase, měl hlavu dole v dlaních. Byl z toho nešťastný. Sám se potrestal. Asi mu není příjemně, musí se z toho dostat, ale může se to stát. Po zápase jsem ho ještě neviděl. Myslím, že mu je to líto,“ řekl na adresu Baráka Ivan Hašek.

Barákova konfrontace s Hakanem Çalhanoğluem, na kterou se těšil, skončila velmi brzy. A výrazným vítězstvím hráče Interu Milán - vyhrál, postoupil a ještě dal gól. Naopak Češi končí a Barák na turnaji zapsal jen 40 minut.

Hodnocení zápasu z jeho úst nezaznělo. Při průchodu mixzónou, kde jej chtěli novináři vyzpovídat, jen tiskový mluvčí reprezentace Petr Šedivý zakroutil hlavou, že Antonín Barák mluvit nebude. Sám hráč prošel vedle něj se skleslým výrazem upřeným přímo před sebe.