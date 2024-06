/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Proti Gruzii měl hrát, jenže chytil horečku. Ráno už se Antonín Barák cítil lépe, ale zelenou dostal na maximálně patnáct minut. Odehrál deset. Do klíčového duelu proti Turecku už by měl být připravený naplno.

Antonín Barák na tréninku české fotbalové reprezentace před posledním utkáním skupiny proti Turecku. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Už víte z čeho jste nemoc chytil?

Vůbec netuším, mohlo to být z klimatizace, z čehokoliv. Nemá cenu si lámat hlavu. Stalo se to v blbý okamžik. Doktoři mi nedali zelenou. Nevěděli, jak bude tělo reagovat. Nebyl jsem v kondici, kdy by mohli trenéři sázet na mě. Mohlo se stát, že po pár minutách odejdu a to nechtěl nikdo riskovat.

Jak se momentálně cítíte?

Teď se cítím skvěle. Velice dobře jsem se cítil i v den zápasu ráno. Ale byla tam krátká doba, kdy změna přišla. Nemohli jsme vědět, jak se to bude dál vyvíjet. Jsem rád, že tělo zareagovalo dobře i na tu malou minutáž. Po zápase jsem se cítil velice dobře, nebyly příznaky únavy. Cítil jsem se výborně i na dnešní (pondělním) tréninku. Budu nachystaný jako ostatní.

Rozebírali jste nějak váš stav s Fiorentinou?

S klubem jsme to nijak nerozebírali. Všechny lékařské zprávy repre i klub mají, co jsem prodělal v minulosti. Vše bylo na reprezentačních doktorech.

Turci budou mít na tribuně převahu, jak se na to připravujete?

Připravujeme se na to jako na nejdůležitější zápas v sezoně. Atmosféra v takový moment nerozhodne. Hraje se o vše. Devadesát minut rozhodne, jestli půjdeme dál, nebo pojedeme domů. Nebude to mít vliv. Podpora může být pozitivní, ale také kontraproduktivní. Tým to vnímá jako fakt a jsme na to dobře připravení. Můžeme to využít v náš prospěch.

Trénink českého týmu:

Zdroj: Michal Muzikant

Co od soupeře čekáte?

Od Turků čekám velmi agresivní nástup. Budou do toho chtít vstoupit nátlakem, dostat nás pod tlak. I ta atmosféra k tomu bude vybízet. Nehraje se proti nim nejlépe. Musíme si dávat pozor na disciplínu a nenechat se vyprovokovat, naopak být nepříjemní, aby oni mohli udělat chybu, ztratit koncentraci. Oba týmy jsou na tom podobně, ani jeden by neměl dominovat.

Ze Serie A znáte dobře Hakana Çalhanoğla. Pokud nastoupíte, budete s ním pravděpodobně svádět souboje.

Poslední dvě sezony, hlavně v té úplně poslední se našel na jiné pozici, než hrál předtím. Vyletěl nahoru a začalo se o něm mluvit jako o top playerovi na šestce. Odvádí dobrou práci v Interu a je tahounem Turecka. Mám rád tyhle konfrontace a věřím, že budu úspěšný, abych to přetavil i na tým.

Chtějí si to uhrát sami

V kádru jsou nějaké zdravotní problémy, ale všichni zůstáváte pospolu. Co to o týmu vypovídá?

Nikdo si nechce nechat ujít žádnou minutu. Euro je obrovský svátek. Všichni chceme být úspěšní a ne se jen zúčastnit. Momentálně jsme trošku zklamaní z bodového zisku, pořád to ale máme ve svých rukou. Atmosféra v týmu je úžasná, máme všichni fantastické vztahy. Je cítit hlad, aby se nám turnaj povedl, všichni se cítí důležití a potřební. Nikdo nejel na výlet jako účastník zájezdu. Všichni dostali pozornost od realizačního týmu a všichni spolu komunikujeme. Kluci až do oběda před zápasem s Gruzií vůbec nevěděli, že mi něco bylo. Byli překvapení, nechtěl jsem na sobě dát nic znát. Chtěl jsem se zúčastnit a být s nimi alespoň v roli fanouška a podpory. Když jsem z nich cítil, jak mi dávají energii a chtějí, abych tam byl, tak z toho máte hroznou radost. Vážím si toho a doufám, že nejsme na konci.

Sledovali jste zápas Maďarska se Skotskem, který snížil šance, že by mohla stačit k postupu vaše remíza?

Nijak společně jsme to nesledovali. Každý sám. Já jsem koukal na masérně, ale měli jsme puštěné Němce, až závěr jsme to přepli. Chceme si to uhrát sami, ne že nám někdo pomůže.

Je to pozitivum, že nebudete moct kalkulovat? A jak se na zápas těšíte? Asistent trenéra Jaroslav Köstl řekl, že je to pro něj rajc.

Jarda to asi řekl za všechny. Strašně se těšíme. Hrajete o všechno, buď jdete dál nebo jedete domů. Nám už play-off začíná teď. Nebudeme moct kalkulovat, což je dobře. Jdete do toho, abyste to zvládli. Ale kdyby vám stačila plichta, zase to můžete v závěru rozkouskovat střídáním. Hrát od začátku na remízu se ale může vymstít.