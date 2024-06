Radost jednoho bývá úplně opačným pocitem druhého. Přesně tyhle pocity nyní zažívají Slováci a Belgičané. Slovensko totiž v úvodním zápase Eura překvapivě přetlačilo favorita skupiny 1:0. A naštvaní nejsou jen Belgičané, ale i minimálně jedna legenda světového fotbalu.

Belgičan Lois Openda zahrál proti Slovensku rukou a následný gól neplatil. | Foto: Profimedia/ Arne Dedert/dpa

Že zrovna výhra Slovenska nad Belgií bude prvním velkým překvapením fotbalového mistrovství Evropy, by možná čekal málokdo. Leč stalo se. Slovákům na Belgičany stačil jediný přesný zásah.

Hrdinou zápasu se stal chlapík, kterého moc dobře zná i český fotbalový fanoušek. Vždyť Ivan Schranz už nějaký ten pátek kope za pražskou Slavii. A fanoušky z Vršovic rozradostnil už řadou důležitých branek.

Teď se díky němu radují i Slováci. Proti Belgii nebyli lepším týmem, ale rozhodně neodehráli ani špatný zápas. Nakonec dali o jeden gól víc, a zaslouženě tak vyhráli.

Slušelo by se vlastně říci o jeden regulérní gól víc. Belgičané totiž rozvlnili síť za zády gólmana Dúbravky, taktéž dobře známého z české ligy, kde chytal za Spartu, hned dvakrát. Jenže ani jednou to nebylo v souladu s pravidly.

Deset minut po přestávce kopala Belgie rohový kop. Míč se přes Trossarda a Onanu dostal do stanice jménem Romelu Lukaku, odkud si to zblízka namířil do odkryté brány. Pochopení pro belgickou radost ale neměl VAR. Gól pro těsný ofsajd neplatil.

Belgičané tlačili i dále, proti vyrovnání byl ale výtečný Dúbravka, a když už byl slovenský brankář překonán, zachránil Slováky na brankové čáře jiný exsparťan Dávid Hancko.

Radost neměla dlouhé trvání

Pět minut před koncem se pak Belgie radovala podruhé. Lois Openda utekl Vavrovi, předložil Lukakuovi a bylo vyrovnáno.

Ovšem opět jen na chviličku. Znovu se totiž do děje vložila technika a tentokrát gól zatrhla kvůli ruce přihrávajícího hráče.

Líznutí míče horní Opendovou končetinou se ale příliš nezdálo Garymu Linekerovi. Bývalý anglický reprezentant a nyní častý glosátor fotbalového dění zase jednou probudil k životu svůj populární účet na síti X.

A reakce to byla výživná. „Stupidní rozhodnutí,“ nebral si servítky vítěz Poháru vítězů pohárů z roku 1989.

Z ohlasů na jeho příspěvek je pak patrné, že rozhodnutí vzbudilo hodně vášní. „Ať už to byl úmysl, nebo ne, ruka se dotkla míče, dostala ho do lepší pozice,“ měl jasno Gary Chapman. „Co má udělat rozhodčí, když vidí jasnou hru rukou, která posune míč do lepší pozice? Zavřít oči?“ ptal se Sagar Behera.

Jiní to ale viděli jinak. „Souhlasím s vámi. Dotek neměl žádný vliv na pohyb míče,“ napsal ZackUTD. „Naprosto směšné, že tohle bylo bráno jako hra rukou,“ přidal se Adam Couser.

Kdoví, třeba celá situace nakonec vyústí v řešení, které navrhl další Linekerův sledující. „Gary do místnosti VAR s boxerskými rukavicemi!“ napsal.

Jisté je, že VAR zase jednou vzbudil ve fotbale velké diskuze. A nelze vyloučit, že to na Euru nebylo naposled.