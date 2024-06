/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Sakartvelos, Sakartvelos, znělo zaplněnou hospodou nedaleko Rathausmarkt - tedy centrálního náměstí u radnice - v předvečer utkání Česka s Gruzií. Znamená to Gruzínsky Gruzie, Gruzie. Fanoušci nováčka na Euru měli v podniku, kde se na české poměry netočilo úplně chutné pivo, navrch. A ač se pár českých fanoušků snažilo jim oponovat, Gruzínci je jasně přeřvali.

Fanoušci v hospodě Biergarten Speersort, 21. června 2024, Hamburk, Německo. | Video: Deník/Lukáš Kaboň

Poprvé na Euru je tým z Gruzie, a tak si to jeho fanoušci opravdu užívají. Vidět to bylo i den před utkáním s Českem kdy ovládli jednu z hamburských hospod. „Užíváme si to a doufáme, že vás porazíme,“ řekl jasně jeden z fanoušků. „Sundáme vás 1:0,“ dodal přesvědčeně.

To Češi samozřejmě věří ve výhru týmu Ivana Haška. V pátek večer ale s Gruzínci při chorálech padli. Soupeř z daleka měl početní převahu a chorál „Kdo neskáče, není Čech“ se sice chytil, ale absolutně neměl takovou odezvu jako ty gruzínské.

Ještě před zápasem tak Gruzie vede symbolicky 1:0, jak to dopadne dnes od 15 hodin v tom pravém souboji se teprve uvidí. Čeští fanoušci mají naplánovaný pochod na 12 hodin z Bahrenfeldu (sraz je už v 11).

Mimochodem, v hospodě s názvem Biergarten Speersort najdete spoustu stolů, asi čtyři velká plátna a k tomu minimálně pět televizí. Dvě patra a vše rozprostřené tak, aby každý na nějakou obrazovku viděl. Během duelu Francie s Nizozemskem, ve kterém gól nepadl, to v prostředí párkrát při šancích zahučelo. Byť podle recenzí takto zaplněná „putika“ není pravidlem.