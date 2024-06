Klíčem k úspěchu v zápase fotbalového mistrovství Evropy proti Gruzii bude podle trenéra české reprezentace Ivana Haška mnohem větší nebezpečnost. V prohraném zápase s Portugalskem totiž kouči chyběla hlavně odvaha směrem dopředu. Hašek promluvil i o případných změnách v sobotním zápase, který začíná v Hamburku v 15 hodin.

Utkání skupiny F mistrovství Evropy ve fotbale: Portugalsko - Česko, 18. června 2024, Lipsko, Německo. Trenér Ivan Hašek. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Co se týče přístupu k zápasu s Portugalskem, nemůžu hráčům vytknout nic. Nechali na hřišti všechno. S tím, že nás Portugalci přehráli, se musíme smířit, to je realita. Teď nás ale čeká jiný zápas. Chci, abychom byli nastaveni tak, že jdeme zápas vyhrát. Že nebudeme jen bránit, ale abychom byli i nebezpeční směrem dopředu,“ uvedl Hašek v dějišti utkání v Hamburku.

„V prvním zápase nám chyběla především větší odvaha směrem dopředu i to, abychom dokázali udržet míč. To byl náš hlavní problém, kvůli kterému jsme se téměř vůbec nedostávali do zakončení, hlavně v prvním poločase. Byli jsme v hluboké defenzivě a naběhali jsme spoustu kilometrů. Tentokrát chceme být mnohem více nebezpeční, to bude základem pro další zápas,“ doplnil Hašek, který v úterý na lavičce české reprezentace utrpěl po lednovém nástupu a čtyřech letošních výhrách v přípravě první porážku.

Infarkt, pak rekord. Neúspěch Česka na Euru přinesl sázkaři 23 milionů korun

Také Gruzínci, jediný nováček na velkém turnaji, v úvodu skupiny nebodovali. Turkům podlehli 1:3. „Neočekávám, že by Gruzie útočila ve velkém počtu lidí a otevřela obranu. U nich je to o čtyřech lidech, kteří jsou ale velice nebezpeční. Oba týmy vědí, že potřebují vyhrát, ale nemyslím si, že to bude souboj nahoru dolů. Gruzie má sílu dopředu, ale nemyslím si, že obranu úplně otevřou,“ přemítal Hašek.

Už v úterý po zápase s Portugalci naznačil změny v sestavě, ale jak je jeho zvykem, konkrétní znovu nebyl. „Všichni hráči jsou v pořádku, normálně trénovali a věřím, že budou připraveni nastoupit. Sestavu samozřejmě neřeknu, ale máme o ní jasno. Může se stát, že v sestavě bude víc než jen jedna změna,“ řekl Hašek.

Největší zářez Eura? Fotbalový svět řeší prohru Česka, sudí prý ukradl zápas

Gruzínskou reprezentaci vede francouzský trenér Willy Sagnol, rodák ze St. Étienne, kde Hašek koučoval. „Ještě jsme spolu nemluvili. Pamatuji si, že když jsem byl jako trenér v St. Étienne, tak jsme se o něj zajímali. Chtěli jsme, aby přišel do týmu, tehdy to nevyšlo. Určitě je to velmi zdatný chlapík na svém místě a fotbalu rozumí,“ dodal Hašek.