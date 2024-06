Kdo neskáče, není Čech. Na Euru bavila fanoušky před zápasem s Gruzií i Jandová

/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Už den do zápasu s Gruzií to v českém domě v Hamburku žilo. Nebyl sice úplně zaplněný, nicméně čeští fanoušci se dobře bavili. Během večera je bavil koncert Marty Jandové a také si zaskákali a zazpívali „Kdo neskáče, není Čech” při živém vstupu do jedné z televizí. V sobotu se však očekává větší zájem a návštěva jak před samotným zápasem, který startuje v 15 hodin, tak po něm, kdy jsou naplánované koncerty skupiny Mirai či Jakuba Děkana.