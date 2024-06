/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Vyhráli spolu Ligu mistrů, fotbalovou kariéru ukončili ve stejném roce, teď budou bývalí parťáci z AC Milan Marek Jankulovski a Kakha Kaladze stát proti sobě. Jako fanoušci. Kaladze je totiž Gruzínec - nyní starosta Tbilisi - a právě proti Gruzii se představí česká reprezentace v dost možná klíčovém utkání o postup ze skupiny na Euru.

Marek Jankulovski (v červeném) a Slovák Miroslav Karhan se chystají na hlavičkový souboj. | Foto: GetPhoto/Martin Malý

Psal se rok 2007, když Marek Jankulovski a Kakha Kaladze zvedli nad hlavu ušatý pohár za vítězství v Lize mistrů. Oba spolu v dresu AC Milan odehráli několik let. Kaladze v klubu působil od roku 2001 do 2010, Jankulovski 2005-2011.

„Mám na něj jen dobré vzpomínky. Byl to srdcař a jeden z nejlepších hráčů Gruzie. V Milaně byl několik let a poohlížím se na to rád,“ říkal Marek Jankulovski v českém domě, který navštívil před úvodním utkáním Česka na Euru v Lipsku proti Portugalsku.

Kaladze za italský velkoklub zvládl 284 zápasů a sbíral s ním úspěchy. Ligu mistrů vyhrál ještě jednou před příchodem českého obránce a stejně tak je mistrem italské ligy.

Během kariéry si však prožil také muka v osobním životě. V roce 2001 byl totiž unesen jeho bratr Levan, únosci požadovali výkupné, Kaladzeho rodina několik set tisíc dolarů zaplatila, nicméně studenta medicíny nikdy zpět nedostala. Po čtyřech letech byl Kakhův bratr nalezen mrtev.

Profesionální fotbalista v té době kritizoval gruzínské úřady za laxní přístup při řešení bratrova únosu a i to mělo pravděpodobně velký vliv na jeho život po kariéře. Kromě podnikání, což mají s Jankulovskim také společné, vstoupil do politiky. „Vstup do politiky je nejdůležitějším zápasem mého života. Chci bojovat za svobodu a demokracii v mé krajině,“ nechal se slyšet dnes 46letý Kaladze.

„Během kariéry měl nepříjemné rodinné trable, takže pro mě nebylo úplně překvapení, že chtěl do politiky a angažuje se v ní. Když jsme byli v týmu, tak řešil jen fotbal, i když situace v Gruzii nebyla lehká a není jednoduchá asi ani teď. To jsou asi důvody, proč nezůstal ve fotbale,“ řekl ke Kaladzemu Jankulovski, který na rozdíl od něj u fotbalu v Baníku Ostrava zůstal.

Člen strany Gruzínský sen, kterou podle dostupných informací Kaladze podporoval již během kariéry, byl pět let ministrem pro energetiku a místopředsedou vlády. Nyní je druhé volební období starostou Tbilisi. „Má podle mě i vyšší ambice a já mu to přeji, i když už nejde o fotbalovou kariéru,“ hlásí Jankulovski. Právě v ulicích hlavního města však ještě před měsícem probíhaly protesty deseti tisíců lidí proti zákonu o zahraničním vlivu, který schválila Kaladzeho strana Gruzínský sen.

Nyní Kaladzeho s Jankulovskim čeká tak trošku neosobní boj na dálku. Každý bude na mistrovství Evropy fandit své zemi ve vzájemném souboji.

„Jsme na dálku v kontaktu. Když postoupili na Euro, tak jsem mu gratuloval, protože, kdyby před startem kvalifikace řekli, že na turnaji budou, tak by se jim všichni vysmáli. Možná bude v sobotu přítomen i na utkání, tak se třeba potkáme,“ říká Jankulovski, který si sám na Euru zahrál a získal bronz v roce 2004, zatímco Kaladze se i přes 83 startů za národní tým na žádný závěrečný turnaj nepodíval.

Zatímco Češi v závěru úvodního utkání letošního turnaje přišli o body s Portugalskem a padli 1:2, Gruzie nestačila na Turecko 1:3. „Tím, jak je to dnes jednoduché, tak si určitě nějakou zprávičku vyměníme,“ pousmál se se svým ostravským přízvukem, že k nějakému hecování možná dojde.

„Ale nečeká nás nic jednoduchého. Gruzie má dobré individuality a není to jen Kvaracchelija z Neapole, ale i další. Budou nepříjemní, já ovšem věřím, že máme kvalitnější a lepší tým. Musíme to ukázat tím, že budeme makat. Jako bývalý hráč i fanoušek si troufám říct, že to zvládneme. Musíme postoupit,“ uzavřel Marek Jankulovski, který stejně jako Kaladze dal profesionální kariéře vale v roce 2012. Jen o půl roku dříve.