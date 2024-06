Klíčový zápas čeká české fotbalisty dnes odpoledne. Experti se shodují, že by kouč Ivan Hašek měl proti Gruzii udělat změny. Spekuluje se, jak národní tým nastoupí. Deník vám přináší odpovědi na nejčastější otázky.

Utkání skupiny F mistrovství Evropy ve fotbale: Portugalsko - Česko, 18. června 2024, Lipsko, Německo. Tomáš Souček z Česka. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

První utkání proti Portugalsku výsledkově a hlavně ani herně příliš nevyšlo. Český výběr sice sahal po bodu, jenže jej neuhrál a byl by nezasloužený. Češi měli mezery hlavně v ofenzivě a přechodu do útoku. Nebyli schopní ani pořádně presovat.

Gólman a stopeři

Začněme ale odzadu. Na brankáře Staňka se od některých snesla kritika, nicméně tým ve spoustě situací podržel, a ač několikrát míč odkopl do těžkého souboje na útočníky, tak by měl mezi třemi tyčemi zůstat. Stejně tak stopeři obstáli, ač Hranáč byl smolařem. Krejčí potom může pomoci při standardkách. Tady změny pravděpodobně nepřijdou.

Gruzie? Nadšení a touha po vítězství, očekává Kolář. Hranáč mu připomněl Jiráčka

Krajní obránci

Vladimír Coufal odehrál nejspíš nejhorší utkání v reprezentačním dresu, šly přes něj všechny góly, ale je to zkušený borec s dobrým centrem, což by mohlo být proti Gruzii potřeba. Trenér Hašek by jej měl podržet a obránce West Hamu bude pilovat pravou lajnu i dnes. Nepřesvědčil na druhé straně ani David Douděra. Zde by mohla přijít změna už jen kvůli možnosti posílat centry do vápna levou nohou. David Jurásek sice také neoplývá nikterak oslnivou formou, ale dle mého názoru by měl naskočit.

Další zastávka na Euru: Tbilisi. Jankulovski vzpomíná na parťáka z Gruzie

Střed zálohy

Proti Portugalsku všem zatrnulo, když si v prvním poločase sedl na zem kapitán Souček. Vědělo se, že není stoprocentně fit. Nicméně podle zpráv by měl být připraven i do druhého utkání na mistrovství Evropy. V sestavě jednoznačně zůstane, i kdyby měl jít přes bolest. Otazník visí nad jeho kolegy. Provod dal nádherný gól a v sestavě nejspíše zůstane. Důležité bude nasazení Antonína Baráka, u kterého bylo vidět i proti Portugalcům během pár minut, které dostal, že si na míči věří, umí vymyslet finální přihrávky a také vystřelit. V základu by neměl chybět, ač to bude na úkor Pavla Šulce, který v prvním utkání vyloženě nezklamal.

Být mnohem nebezpečnější, přeje si proti Gruzii Hašek. Promluvil o změnách

Útok

Mluvilo se, zda nenasadit Adama Hložka. Nicméně vzhledem k presinkovým situacím a běžeckým dispozicím by nebylo ideální mít na hřišti jeho, Antonína Baráka i Patrika Schicka. Schick by měl nastoupit, umí dát gól a je to pro Čechy útočník číslo jedna, byť se od něj čeká více. Jan Kuchta měl proti Portugalcům spoustu práce směrem dozadu, ale duel mu úplně nevyšel. Šanci by tak mohl dostat Mojmír Chytil, který umí podržet míč a najít si ho i ve vápně. Několikrát se stalo, že vstřelil gól holení, či po jakémkoliv zásahu, jen byl prostě na správném místě. To by český tým mohl potřebovat.