/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Gruzínci ubránili proti českému týmu na fotbalovém mistrovství Evropy bod. Haškovi hráči pálili tutovky, spoustu situací zkoumal VAR, většinou v neprospěch Čechů. Po jedné z nich byl opět za smolaře Robin Hranáč, po jehož ruce kopal soupeř penaltu, z níž se dostal do vedení. Za Česko ve druhém poločase srovnal Patrik Schick, který se ale v průběhu zápasu zranil a střídal.

ME ve fotbale: Česko - Gruzie, Češi se radují z gólu Patrika Schicka | Foto: Denik/Lukáš Kaboň

Stejně jako proti Portugalcům i proti Gruzii vyběhl český nároďák na rozcvičku několik minut po svém soupeři. Oproti utkání v Lipsku pak byli čeští fanoušci v oslabení. Gruzínců dorazilo na stadion o trošku víc, což bylo slyšet už při státních hymnách.

Pro Čechy začal den špatně, protože Antonín Barák, který měl pravděpodobně naskočit v základní sestavě, onemocněl (nicméně s týmem přijel a na rozcvičku vyrazil a také se na posledních deset minut na hřiště dostal). Nahradil jej Václav Černý.

Následně byly vylosovány strany tak, aby oba týmy útočily druhý poločas proti svým kotlům a Gruzínci hned z rozehrávky vyrazili na zteč. Češi pak při prvním pobytu na míči čelili peklu. Gruzínští fanoušci hučeli, pískali a byli opravdu slyšet. Jednou dokonce zanikl hvizd sudího. Nicméně Češi na to odpověděli obrovskou šancí, ale gólman Mamardashvili začal své galapředstavení.

Po dlouhém autu totiž vyčapal Hložka, Krejčího nůžky se k němu sice nedostaly, ale kryl dorážku Schicka. První třicetiminutovka byla na zajímavé situace zajímavá a utkání mělo náboj i díky fanouškům. VAR řešil střelu Černého do ruky či zákrok Krejčího na Kvaratskheliu, ani jednu situaci však jako penaltovou nevyhodnotil.

Z tváře byla nakonec ruka

Ve 23. minutě Češi oslavili gól. Opět dlouhý aut Coufala, propadl až k Hložkovi, který ale tváří v tvář ztroskotal na skvělém gruzínském brankáři. V první chvíli mu to nemuselo vadit, protože právě do tváře se mu míč odrazil a on ho dostal do sítě.

Jenže, jak se později ukázalo, míč ještě tečoval rukou, zasáhlo video, gól neplatil a zákrok Mamardashviliho se ukázal jako klíčový.

31. minuta, poměr střel 13:0 pro Čechy, nicméně skóre 0:0. V další patnáctiminutovce však už Haškovi svěřenci vystřelili jen jednou. Byl z toho osmý zákrok Mamardashviliho, který v nastavení vytáhl opět nádherný zákrok proti Schickovi, který si míč převzal mezi dvěma obránci, ale neumístil jej dostatečně k tyči.

Neodpověděl tak na nepříjemnou situaci, která se odehrála jen několik desítek sekund předtím. Standardní situaci Gruzie rozehrála tak, že míč propadl a Kashia byl sám před Staňkem. Ten Česko podržel, byť šel na druhou stranu, tak stoper soupeře trefil jeho nohy.

Jenže… Hranáč smolně zahrál rukou, což VAR odhalil a Mikautadze nařízenou penaltu proměnil. Poločasový stav 1:0 pro Gruzii.

Schickova dorážka přinesla vyrovnání

První roh Čechům ve druhé půli nevyšel, byl z toho brejk Gruzie tři na dva. Ten druhý už ano. Žolík Lingr sice hlavičkoval jen do tyčky, ale Schick byl na správném místě a hrudí vyrovnal.

Češi zůstávali v tlaku pod svojí fanouškovskou červenou zdí. Po sedmém rohu v utkání hlavičkoval Krejčí mimo. Zanedlouho se opakovala podobná situace jako v zápase s Portugalskem. Jedna z českých hvězd si sedá na zem - tentokrát to není Souček, ale Schick - a tentokrát duel nedohraje, ale musí střídat.

Gruzie natahovala čas i v době, kdy bylo vyrovnáno. A to i přes to, že by po zisku bodu musela k udržení reálných nadějí na postup porazit v posledním kole Portugalsko. Na tohle se však mohli Češi připravit v přípravném utkání se Severní Makedonií. A stejně tak na další situaci. Tou byla žlutá karta pro Tomáše Součka, kterou mu sudí ukázal za souboj, do kterého šel s Kvaratskheliou stejně, hrál míč, jenže hvězda Neapole se začala teatrálně kutálet.

Nakonec hráli Češi vabank, když se usadili na půli soupeře. A soupeř mohl trestat, když šel v posledních sekundách tři na jednoho. Blamáž z toho však nebyla. Gruzínský střelec přestřelil.

„Zatlačili jsme Gruzii do defenzivy, nejlepší hráč na hřišti byl brankář, který nás vychytal. Snažili jsme se, chtěli jsme vyhrát, hráčům v tomhle nemůžu nic vytknout. Nakonec jsme ještě mohli prohrát," uvědomoval si dobře po zápase trenér českého národního týmu Ivan Hašek v rozhovoru pro Českou televizi.

V poslední duelu proti Turecku tak potřebují Češi pro postup ze skupiny F do osmifinále Eura zvítězit.