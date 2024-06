Jindřich Staněk - 2

Tým několikrát podržel, proti Portugalsku dvakrát nešťastně inkasoval. Ač to měl těžké, první situace, kdy vyrážel centr, se dala možná řešit lépe, přesto to určitě není tak, že by gól šel za ním. Občas měl problémy s rozehrávkou a přesností dlouhých míčů. Na konci turnaje smůlu při zranění. Pozici jedničky zvládl chvalitebně.

Matěj Kovář - 2

Není mu co vyčíst. Rychlý záskok za zraněného Jindřicha Staňka ve druhé půli proti Turecku zvládl, na gól neměl, rozehrával lépe, rychleji a přesněji než jeho konkurent.

Tomáš Holeš - 2

Stoperská trojice pracovala celkově dobře. Tomáš Holeš v ní byl nejzkušenější a vyloženě v žádném ze zápasů nepropadl. Zvládal souboje, rozehrávku.

Robin Hranáč - 3

Výkony předváděl dobré, ale měl smůlu. Byl u tří nešťastných gólů, za které téměř nemohl, ale byl tam. Ve svém věku a se svými zkušenostmi zvládl první turnaj dobře a je příslibem do budoucna. Nicméně proti Turecku měl na hlavě v dobré pozici vedoucí gól.

Ladislav Krejčí - 2

Po zápasech s Liverpoolem a poklesu formy se v závěru ligy vrátil nahoru. Na Euru působil jistě, dokázal vyvést míč, vyhrával souboje. Chyběla jen nadstavba v podobě branky ze standardky či centru, na což jsou sparťané zvyklí. Patřil mezi lídry.

Vladimír Coufal - 4

První zápas mu hrubě nevyšel, uskakoval mu míč, Portugalci přes něj přecházeli, šly přes něj góly. Proti Gruzii se to zlepšilo, s Tureckem nikterak nezazářil. Od takto zkušeného borce, který hraje pravidelně Premier League, se čekalo mnohem víc.

Tomáš Souček - 3

Laboroval se zraněním, odehrál vše, nicméně se na něj snášela kritika. Bojovnost a defenziva nestačila. Chtělo to ještě nadstavbu. Také se od něj čekalo mnohem více i v komunikaci s rozhodčím. Nebýt konec roku, měl by to za Euro s minuskem, která nedáváme. Pocitově na čtverku nepropadl.

Lukáš Provod - 1

Nejlepší hráč Česka na Euru, vrátil se do formy, kterou měl před zraněním kolene. Hrál uprostřed, bylo ho plné hřiště, vybojoval míče, rozdal je, dal krásný gól. I proto jej nešlo posunout na levou stranu, kde tým tlačila bota. Škoda, že se k němu nepřidali další. Jednička však určitě není bez výhrad.

David Jurásek - 5

Propadák. Ukázal, proč se neprosadil v Benfice. Směrem dopředu mu to nešlo. Nezvládal souboje jeden na jednoho, práce s míčem nebyla optimální a nešly mu ani centry - jeho největší zbraň.

Antonín Barák - 4

Měl být lídrem, pomoci týmu, nakonec je za padoucha. Vinou taktiky první zápas téměř nehrál. Přesto, jak se dostal proti Portugalsku na hřiště, dokázal podržet míč, byl sebevědomý. Ve druhém scházel kvůli nemoci a v posledních deseti minutách nic zásadního nevymyslel. Ze třetího - nejdůležitějšího - mače se poslal brzy dolů dvěma zbytečnými fauly na půlce a červenou kartou - předržoval přitom míč a neměl ideální pohyb.

Mojmír Chytil - 3

V lize platí za hráče, který je silný zády k bráně. Na Euru tolik soubojů nevyhrával. Byl vidět, ale dostával těžké míče, neměl servis. I to jeho výkony ovlivnilo.

Patrik Schick - 4

Měl být útočník číslo jedna, kanonýr. Důvěru měl a to i přes to, že duel s Portugalskem mu vůbec nevyšel. Možná stálo za to jej pošetřit. S Gruzií zahodil šanci, dal šťastný gól a pak se zranil. Od takového hráče, který je hvězdou, se čeká víc.

Adam Hložek - 4

V Leverkusenu toho příliš neodehrál, přesto do reprezentace patří. S Gruzií byl cítit, ale gól mu pro ruku neuznali. Měl proměni hned první střelu. Celkově však nijak neoslnil.

David Douděra - 4

Dostal šanci proti Portugalsku. Těžký duel. Dozadu jej větrali, dopředu neměl sílu ani kvalitu.

Tomáš Chorý - 3

Měl jednoznačně dostat šanci proti Gruzii, alespoň na část druhého poločasu. Když přišel na trávník v duelu s Turky, ukázal, jak je nepříjemný. Sváděl souboje s obránci a mnohdy úspěšně. Vše si pokazil na konci, když viděl červenou kartu, která už nic neřešila.

Jan Kuchta - 4

V závěru české ligy se dostal do fazony. Dával góly, uhrával míče, hecoval fanoušky. Na Euru jakoby došla šťáva. Vidět byl, ale nešlo mu to, prohrával souboje, nebyl tolik vtažen do zápasu. Proti Portugalsku doplatil také na taktiku, kdy musel hodně bránit, což mu bralo síly.

Ondřej Lingr - 3

Žolík, jinak se jeho pozice nazvat nedá. Vždy, když přišel, tak hru oživil. V Gruzii tečoval centr, po kterém padl gól. Od začátku šanci nedostal. Škoda?

Matěj Jurásek - 4

Stejně jako Lingr i on naskakoval z lavičky. Hru dokázal také oživit, snažil se přecházet soupeře, volit netradiční řešení. Někdy to vyšlo, někdy ne, což však bylo častější. Je mladý, má potenciál, ale na Euru díru do světa neudělal.

Václav Černý - 3

Hrál jen proti Gruzii. Chtěl, bral si míče, snažil se vymýšlet. Mnohdy to až překombinoval, ale do hry vnesl něco nového. Je otázka, proč nedostal víc šancí.

Pavel Šulc - 5

Rychlík, šikovný na balonu, umí skvěle vystřelit. Takovou pověst si získal díky angažmá v Plzni. Jenže v reprezentaci je jen stínem toho Šulce z klubu. Šanci dostal v úvodním nepovedeném zápase proti Portugalsku. A zklamal. Ztrácel míče, nebyl ve správných prostorech, skoro pořád jen popobíhal.