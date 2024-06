/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Vždy se někdo najde. V minulosti byli terčem kritiky například Tomáš Galásek či Jaroslav Plašil. V hokeji dříve také nynější hrdina Roman Červenka. Pozitivní hodnocení momentálně neprožívá ani kapitán fotbalové reprezentace Tomáš Souček. Fanoušci se ptají, čím si zaslouží jisté místo v sestavě.

Na českého kapitána Tomáše Součka se valí kritika | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Vytáhlý záložník pravidelně nastupuje v dresu West Hamu a kope Premier League. Český fotbal momentálně takových hráčů mnoho nemá. Nicméně na právě probíhajícím mistrovství Evropy v Německu je Tomáš Souček terčem kritiky. Co na tom, že během dvou duelů získal 15 míčů, což je nejvíce z českého týmu a patří v tomto ohledu mezi nejlepší hráče na turnaji. Přímo v souboji, kdy se pokoušel odzbrojit soupeře, byl 29letý rodák z Havlíčkova Brodu úspěšný pětkrát z osmi případů.

Nicméně fanoušci se na sociální síti X ptají. „Proč hraje Souček v základní sestavě? Jaká je jeho přidaná hodnota? V čem vyniká. Doufám, že si přečtu nějakou jinou odpověď, než že běžný fanoušek neocení jeho práci pro tým a že získal spoustu odražených míčů. Nic z toho není měřítko,“ napsal jeden z nich.

„Neustále se omílal Hložek, teď špatné výkony Schicka, smůla Hranáče, nebo nestálost výkonů Baráka a Černého. Může mi ale někdo vysvětlit přínos „hvězdy“ Premier League Součka? Proč se zrovna on vůbec nekritizuje, i když vlastně hraje úplný ho*no? Navíc na Euru není evidentně stoprocentně fit a přesto si ho nikdo nikdy nedovolí sundat a už vůbec ne kritizovat. Mě by docela zajímalo, proč a čím si takovou pozici vysloužil,“ přidal se další.

V sezoně zvládl Souček 63 zápasů, v nichž dal 13 gólů, na 6 přihrál a posbíral 12 žlutých karet. Není tak divu, že se objeví také nějaký zdravotní problém. Střetnutí s Maltou vynechal, což v minulosti nebylo zvykem, po generálce na Euro se Severní Makedonií jej trápilo zranění, nicméně zatím odehrál plnou minutáž.

Hašek kapitána podržel

„Vždycky cítím tlak od fanoušků i všech lidí. Možná jsem dal dříve víc gólů a fanoušci to potom chtějí opakovat každou sezonu. Není to úplně jednoduché,“ říkal Souček v minulosti, kdy se snášela kritika také na jeho výkony u kladivářů. „Teď jsme zklamaní, chtěli jsme víc ze zápasu s Gruzií a být blíže postupu,“ dodal Souček, který měl zdravotní problémy.

Na turnaji má tento defenzivní záložník 89 procent úspěšnost přihrávek (64/71). Osm přihrávek poslal do útočné třetiny, jedinou do pokutového území. Naběhal téměř 23 kilometrů a viděl jednu žlutou kartu. Je tak v ohrožení, za dvě se stojí. A to i přesto, že žlutá karta z utkání proti Gruzii byla hodně přísná.

„Je to kapitán, skvělý chlapík. Je důležitý ho mít ve svém středu,“ nechal se slyšet před prvním duelem s Portugalskem kouč Ivan Hašek. V sestavě pro středeční utkání Souček určitě zůstane. Na závěr kvalifikace prokázal, že zápasy o všechno umí. Dal jediný gól proti Faerským ostrovům, vyrovnával v Polsku a trefil se také v posledním duelu s Moldavskem.

Dobrým výkonem by mohl kritiku umlčet. Je však zřejmé, že se od něj čeká víc. Vlastně celkově od českého týmu. Vždyť během turnaje si fanoušci vzali na paškál také Adama Hložka či Patrika Schicka. Někteří i přes dobré výkony smolaře Robina Hranáče nebo brankáře Jindřicha Staňka.