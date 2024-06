Více než hodinu po skončení utkání Česka s Tureckem (1:2) vyšel Koller z Volksparkstadionu v Hamburku. Namířil si to ven kolem novinářů. „To jsem si naběhl,“ utrousil, když byl dotázán ohledně hodnocení Čechů na Euru. Nicméně pár minut Deníku věnoval, ač následně německého novináře s omluvou odmítl.

Jak hodnotíte vystoupení Česka na Euru?

Jak to hodnotit… Nato, že jsme skončili poslední ve skupině to nebylo zase tak špatný. Rozhodl zápas proti Gruzii, který jsme měli vyhrát a měl jsem k němu výhrady. Proti Portugalsku jsme odehráli, na co jsme měli a proti Turecku to ovlivnilo vyloučení Tondy Baráka. Myslím ale, že kluci v deseti zaslouží kompliment za druhý poločas. Dokázali srovnat a Turci se strachovali o výsledek. Ale každopádně je to neúspěch.

Mluví se o bojovnosti, srdíčku. Nechyběla ale kvalita?

Je to pravda, bohužel. Fotbalová kvalita hlavně do ofenzivní části tam nebyla taková. Když si vezmeme individuality, tak ty tam nemáme. Takový je stav našeho fotbalu. Na Euro se podle mě vzalo to nejlepší, co máme. Nahrazujeme to něčím jiným, ale za Evropou zaostáváme. Když to srovnám i s Gruzií, tak ta tam individuality má i lepší fotbalisty. Povedlo se jí je vychovat a my musíme taky.

Duel s Tureckem ovlivnil výkon rozhodčího, jak ho hodnotíte?

Nerad se k nim vyjadřuji, ale nemůžeme to svádět na rozhodčí. Byly by to jen berlička a alibi. Díval bych se spíše do svých řad červená karta byla od Tondy Baráka úplně zbytečná. Měl to řešit jinak, dát míč dříve, aby se do té situace vůbec nedostal.

Fotbal je rychlejší

Mohlo to být i špatným pohybem?

Měl tam předtím už situaci, kdy zbytečně přišel o balon. Fotbal je rychlejší a je potřeba situace řešit rychleji, dávat míč dříve od nohy a mu se to vymstilo.

Dají to spoluhráči Antonínu Barákovi trošku pocítit?

Ti asi ne, ale spíše veřejnost. Tam to schytá hodně. Bohužel, ovlivnil zápas. A to bez debat. Je zkušený a musí se z toho dostat. Teď bude mít dovolenou, tak snad jej to nepoznamená.

Ale turecký hráč měl být také vyloučen.

Já jsem to z tribuny zase tak dobře neviděl, takže těžko posoudit.

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Utkání skupiny F mistrovství Evropy ve fotbale: Česko - Turecko, 26. června 2024, Hamburk, Německo. Tomáš Souček z Česka.

Ovlivnila hráče atmosféra?

Byl jsem na všech třech zápasech a všude byla nádherná. Turci samozřejmě byli v převaze, což jim vytvořilo domácí prostředí. Přesto se ke konci hodně strachovali i proti deseti. Nebyl by lepší pohled, kdybychom vyhráli a Turci jeli domů. To se bohužel nestalo.

V závěru se mi zdálo, že byli Turci trošku nesportovní.

Já už jsem tam viděl i frustraci od našich hráčů. Tomáš Souček i Tomáš Chorý tam trošku provokovali. Samozřejmě známe mentalitu Turků, kteří také provokují. Je těžké se v takovém utkání udržet.

Proč to proti Turkům v klíčových zápasech nejde?

Tentokrát tomu nahrávala situace, že jsme museli vyhrát. Pak přišla červená karta… Nehledal bych v tom nějakou pravidelnost. Byl jsem aktérem jednoho z předchozích zápasů, který byl smolný. Prostě se toho sešla spousta okolností a nezvládli jsme to. Turkům hrálo všechno do karet.

Tým je mladý. Má budoucnost?

Je na čem stavět, je tady spousta mladých kluků, kteří si to osahali a do budoucna z toho můžou těžit. Pro několik z nich to byla první velká akce.