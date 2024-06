close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Utkání skupiny F mistrovství Evropy ve fotbale: Gruzie - Česko, 22. června 2024, Hamburk, Německo. (zleva) Anzor Mekvabišvili z Gruzie a Patrik Schick z Česka.

Zranění

Lze pokračovat i tím, co příliš ovlivnit (většinou) nešlo. Ještě na soustředění v Rakousku přišlo nečekané zranění středopolaře Michala Sadílka, který spadl na tříkolce a vypadl úplně z nominace. Byla to rána pro střed zálohy. Ivan Hašek s ním počítal, bylo to znát i z toho, jak mluvil. Po generálce zase trápily zdravotní problémy Tomáše Součka, nicméně kapitán zvládl odehrát vše. Před druhým utkáním s Gruzií schvátila nemoc Antonína Baráka, což byla další rána pro ofenzivu a střed pole. Ještě horší to bylo u Patrika Schicka, který se zranil proti Gruzii, musel střídat a do duelu s Tureckem už vůbec nenaskočil. S Gruzií měl drobné trable také Lukáš Provod. Vše to vyvrcholilo právě závěrečným duelem o postup. Ve druhé půli se při zákroku zranila brankářská jednička Jindřich Staněk a musela dolů. A na tiskové konferenci ještě odhalil Ivan Hašek, že se zdravotními problémy dohrával také stoper Ladislav Krejčí. Na jeden turnaj docela dost absencí.