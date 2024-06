Už dnes večer čeká českou fotbalovou reprezentaci ostrý start Eura. V posledním utkání prvního kola skupin je čeká od 21 hodin Portugalsko nabité hvězdami. A hlavně s Cristianem Ronaldem. Pro toho je český tým oblíbeným soupeřem, byť proti němu zažil i nepříjemné okamžiky.

Cristiano Ronaldo v souboji s českým obráncem Zděňkem Grygerou na Euru 2008. | Foto: GetPhoto/Martin Sidorják

Čtyři měření sil s českou reprezentací a čtyři vítězství. Dvakrát se slavný CR7 postavil proti Čechům na Euru a vždy měl velký podíl na tom, že Portugalci brali tři body či postup.

V roce 2008 proti výběru Karla Brücknera ve skupině gólem a asistencí na trefu Quaresmy pomohl k výhře 3:1. Za Čechy snižoval Sionko. O čtyři roky později jedinou brankou ze 79. minuty vyřadil celek Michala Bílka ve čtvrtfinále mistrovství Evropy.

Češi na případnou odvetu proti Portugalcům čekali dlouho. Znovu se s nimi potkali až po dvanácti letech v rámci Ligy národů. V Lisabonu - na domovském stadionu Sportingu, kde Ronaldo vystřelil do velkého fotbalu - se však opět radoval pětinásobný vítěz ankety Zlatý míč či Ligy mistrů.

Tentokrát Portugalsko vyhrálo 2:0, ale Ronaldo se do střeleckých statistik nezapsal. Nejvíce o sobě dal vědět v 52. minutě, kdy nevybíravě u lajny zajel do Václava Jemelky. Kolíky napřed. Výsledek? Žlutá karta. Sudí byl milosrdný, ač ve vzduchu visela i červená. Je otázka, zda by nepadla, pokud by byl faulovaným právě Ronaldo.

Srážka s Vaclíkem

Prozatím poslední měření sil už mělo pro bývalého kanonýra Manchesteru United, Realu Madrid či Juventusu červenou dohru. Byť ne karetní. Na stadionu Slavie v Edenu se ve 13. minutě srazil v souboji o vysoký míč s českým gólmanem Tomášem Vaclíkem. Oba zůstali ležet, Ronaldo déle a musel být ošetřen. Z nosu mu tekla krev, kterou měl i na dresu. Ten tak musel vyměnit, utkání však i se zlomeným nosem dohrál. Momentálně tak může být v klidu alespoň z toho, že souboj s Vaclíkem nehrozí, jelikož zkušený gólman v nominaci Ivana Haška nefiguruje. Na druhou stranu Jindřich Staněk, u kterého se očekává, že bude stát mezi třemi tyčemi, chodí do soubojů ještě tvrději.

Ale zpět ke zmíněnému utkání. Ronaldo tehdy nebyl úplně ve formě, nedařilo se mu ani na klubové úrovni. Zahodil dvě šance a na konci první půle navíc zahrál rukou ve vápně, když si kryl obličej při centru Antonína Baráka. Patrik Schick však penaltu neproměnil a Ronaldo mohl na konci zápasu asistencí dopomoci k výhře 4:0. Tehdy jej při rohu neuhlídal Václav Černý a Ronaldo prodloužil míč na Jotu.

Poborského lob

Cristiano Ronaldo - Česká reprezentace 4:0 na zápasy. Zatím posledním a jediným úspěchem Čechů v samostatné historii proti Portugalsku tak zůstává ten z roku 1996. Tehdy rozhodl o postupu mezi nejlepší čtyři týmy legendární lob Karla Poborského. Češi následně slavili ve Wembley stříbro. A Cristiano Ronaldo? Tomu bylo v té době 11 let a hrál za Nacional.

Dnes už legendární gól Karla Poborského Portugalcům na Euru 1996:

Momentálně nastupuje devětatřicetiletý fotbalista v Saudské Arábii za Al Nassr, kde ještě nezískal žádnou trofej. Naposledy jeho tým nezvládl penaltový rozstřel ve finále poháru. Následně Ronaldo dostal delší dovolenou a k reprezentaci se připojil až 7. června, kdy za sebou mělo Portugalsko už přípravu proti Finsku, následně nenaskočil ani proti Chorvatsku, ale v generálce proti Irsku řídil výhru 3:0 dvěma góly.

Na mistrovství Evropy pak bude chtít rozšířit sbírku 207 reprezentačních startů a 130 branek a pokusit se podruhé ovládnout Euro, což se mu povedlo v roce 2016. Uplynulou sezonu na klubové úrovni zakončil Ronaldo s bilancí 45 zápasů 44 branek.