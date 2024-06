Nechali to na poslední zápas. Čeští fotbalisté si to v závěrečném utkání skupiny rozdají s Turky o postup do osmifinále mistrovství Evropy v Německu. Bývalí reprezentanti svým následovníkům věří. Nepochybují o tom, že v klíčovém duelu obstojí a půjdou na turnaji dál.

Vladimír Šmicer | Foto: Deník / Martin Divíšek

První dva zápasy nezvládli, přesto není nic ztraceno. Pokud Češi porazí ve středu Turky, postoupí do osmifinále. Je to jednoduché jako facka, na trávníku stadionu v Hamburku to ale žádná selanka nebude.

Jak vidí legendy šance českých fotbalistů na postup:

Zdroj: Youtube

Fotbalové legendy a bývalí reprezentanti přesto českým fotbalistům věří. „Všichni víme, že to bude těžký zápas, Turci mají kvalitní tým,“ povídal vicemistr Evropy Vladimír Šmicer v českém domě v Hamburku.

Svěřenci trenéra Ivana Haška budou před utkáním s Tureckem znát výsledky všech skupin a budou tedy vědět, jestli jim bude případně stačit i remíza na postup ze třetího místa. „Nejjistější je ale hrát na vítězství, třeba i to štěstíčko se k nám otočí a vrátí se nám to za ty první zápasy,“ věří Šmicer, který si během kariéry vysloužil přezdívku „Štístko“.

Trilogie zakončená konečně výhrou Čechů? Aneb jak a s kým na Turky

Se slávistickou ikonou a vítězem Ligy mistrů souhlasí jeho parťák ze stříbrného Eura 1996 Miroslav Kadlec. „Věřím, že ty důležité zápasy umíme a doufám, že se to klukům podaří a postoupíme,“ přál si jubilant, který v těchto dnech slaví šedesátiny.

Mladíci se můžou prodat

Nikdo z někdejších fotbalistů neztrácí víru v postup. „Viděl jsem kluky, jak jsou nahecovaní, takže si myslím, že to dopadne dobře,“ ujistil Tomáš Ujfalujši. „Věřím, že se kluci dobře nachystají a zvládnout to,“ přikývl historicky nejlepší střelec národního týmu Jan Koller. „Máme kvalitu na to, abychom postoupili,“ doplnil Jan Suchopárek pro web českého fotbalu.

Kromě postupu je tu hlavně pro hráče z tuzemské ligy ještě jedna motivace. „V Anglii jsme měli taky mladý tým, hodně kluků z české ligy, jako teď. Brali jsme to jako šanci ukázat se, abychom se mohli prodat ven, i když já už jsem měl kontrakt podepsaný. Ale řada kluků se prodala do skvělých týmů, ať už to byl Pavel Nedvěd, Radek Bejbl nebo Karel Poborský. Je to určitá šance na sebe upozornit,“ zdůraznil Šmicer, který se po ME dostal ze Slavie oklikou přes Lens až do Liverpoolu.