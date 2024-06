Exkluzivně

Už po dvaceti minutách hry musel český tým proti Turecku do oslabení. Dvakrát fauloval Antonín Barák. Nicméně nutno říct, že byl správně vyloučen, dvě taxativní žluté karty. První za držení, druhou za přišlápnutí stojné nohy. „Nedostatek respektu ke hře, zatáhl za dres soupeře, za mě žlutá. Druhá byla za bezohledné šlápnutí na kotník. Jasné dvě karty a následně červená,“ sdělil bývalý ligový rozhodčí Michal Křepský.

Jenže co se dělo ve druhé půli prvního poločasu, bylo těžko pochopitelné. Už zákrok Yildize na Hranáče byl oranžový, sudí tasil žlutou. Minutu nato však stejný turecký hráč udeřil jasně loktem do hlavy Vladimíra Coufala. Jenže píšťalka zůstala němá. Nepískal se ani faul, natož pak, aby Yildiz viděl druhou žlutou kartu, a síly na hřišti se tak vyrovnaly.

Dojde na Euru ke sporným okamžikům, vzniknou debaty o nejasnostech v pravidlech? Nepravidelný seriál Deníku s názvem Hlas píšťalky, jehož tváří je právě Michal Křepský, nabídne fanouškům další úhel pohledu.

„První faul bylo šlápnutí na achilovku. Za mě je to nebezpečná hra a dala se udělit i červená karta, protože mohlo dojít ke zranění. Ale postačí i žlutá. Poté udeření Coufala bezohledně loktem do hlavy - tedy jasná žlutá číslo dvě a červená,“ řekl jasně Křepský.

„Ovlivnil tím zápas, to je realita. Jsou tam čtyři sudí a nikdo to nevidí… Nechápu to. Přitom, kdyby druhou žlutou dal, měl klidný zápas. Nebo alespoň mnohem klidnější,“ kroutil hlavou Křepský.

Rozebíralo se také, zda neměl Kovács přerušit hru při vedoucí brance Turecka, když se nejprve zranil brankář Jindřich Staněk, chvíli zůstal ležet, ale protože se pokračovalo, vstal a Turci udeřili.

„To je strašně těžké. Bránící tým by vám tleskal, ale útočící chce dát gól. Je to fakt těžké přerušit, mnohdy si toho ani nevšimnete. Celkově by ale asi musel mít zraněnou hlavu nebo tak něco,“ sdělil svůj pohled Křepský.

Kuchtu mohl nechat dohrát

Naopak při gólu Jana Kuchty, ke kterému došlo až po odpískání, hru sudí rychle přerušil při domnění, že se český hráč provinil proti pravidlům. Názor Křepského? Sudí pochybil, měl reagovat jinak, obzvláště v době videa. „Za mě to mohl nechat dohrát a ne pískat něco, co si myslí, že vidí,“ řekl.

Turečtí fanoušci v úvodu duelu vytvořili pekelnou atmosféru, nicméně to by podle Křepského mít vliv na výkon 39letého sudího nemělo. „Píská pravidelně dlouhou dobu evropské poháry. Nemělo by ho něco takového rozhodit, ale tentokrát to nezvládl a bylo to znát,“ uzavřel sudí s šestnácti odpískanými duely v české nejvyšší soutěži.