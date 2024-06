Muž zápasu mezi Českem a Tureckem? Podle ohlasů na sociálních sítích to nebyl ani jeden z fotbalistů, ale rozhodčí István Kovács. Rumunský sudí zápas podle mnohých naprosto nezvládl. Stihl si však zapsat i jeden rekordní počin.

Utkání skupiny F mistrovství Evropy ve fotbale: Česko - Turecko, 26. června 2024, Hamburk, Německo. Rozhodčí István Kovács. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

V klidu spát nebudou po výkonu rozhodčího Istvána Kovácse zejména čeští fanoušci. Právě ti cítí po zápase proti Turecku, který měl rozhodnout o postupu či nepostupu do osmifinále Eura, velkou křivdu.

Češi potřebovali vyhrát, jenže už v 19. minutě jim výraznou trhlinu do plánů dal Antonín Barák. Po druhé žluté kartě mu Kovács ukázal červenou a záložník musel jít ven. Nemá cenu spekulovat, zda by jiní sudí rozhodli jinak, fotbalista Fiorentiny šel pod sprchy po právu.

Jenže pak přišly „velké“ chvíle rozhodčího Kovácse. V šestatřicáté minutě prošlápl Yildiz kotník Robina Hranáče. Vzápětí si však mohl oddechnout, za hrubý zákrok viděl od rumunského arbitra jen žlutou kartu.

Chtěl být muž zápasu, říká Souček o rozhodčím. Turci měli mít několik červených

Jen o pár momentů později už to vypadalo, že se síly na hřišti vyrovnají. A podle všeho se tak taky mělo stát. Yildiz ve vzduchu loktem sundal Coufala, za což by od jiných rozhodčích možná dostal rovnou červenou kartu. Jenže devětatřicetiletý Rumun nesáhl do své kapsičky ani pro žlutý kartonek.

V tu chvíli čeští fanoušci zapomněli na křivdy od mužů s píšťalkou z minulých utkání a nepřítelem číslo jedna se stal právě rodák z Carei.

Mimochodem, to je jeden z faktorů, které vztahu Čechů s Kovácsem zrovna nepřidaly. Carei totiž leží poblíž hranic s Maďarskem a rozhodčího jméno nápadně evokuje právě maďarský původ.

V oslabení Češi postup nevybojovali. Po prohře s Tureckem končí ve skupině Eura

A právě o souvislosti zápasu Česka proti Turecku třeba právě s Rumunskem, ale i Maďarskem notně diskutovali i uživatelé sociálních sítí. „Pokud Česko porazí Turecko, bude hrát Rumunsko v osmifinále s Nizozemskem. Pokud Česko nevyhraje, Rumunsko narazí na Slovince. Rozhodčí je Rumun a po dvaceti minutách vylučuje českého hráče. Spočítejte si to,“ napsal Michael Yokhin.

Dojem ještě více zesílil, když Jan Kuchta vstřelil gól, jenže ten mu nebyl uznán kvůli údajnému faulu. Tomu navíc předcházela ruka jednoho z tureckých obránců. „Proč nebyl uznán Kuchtův gól? Vůbec žádný důvod k tomu nebyl,“ rozčiloval se až z belgického Genku řecký fanoušek Saki.

Podle mnohých se Kovács předvedl v podstatě jako exhibicionista s píšťalkou. „Pan Kovács je opravdu špatný, špatný klaun a sebepropagátor,“ měl jasno uživatel spielbeobachter z Německa.

Karetní rekordman

Pozornosti neušel ani statistický údaj. V kolonce žlutých karet totiž najdeme číslo osmnáct, což by mělo být, jak uvedl twitterový účet Sofascore, nejvíce v jednom zápase na Euru od roku 1980. „Nikdy jsem na této úrovni neviděl nekompetentnější projev rozhodčího. Kovács ztratil kontrolu nad zápasem,“ rozčiloval se AJ Ansari.

„Česko bylo okradeno. Pokud by někdo chtěl vidět karetní historii rozhodčího Istvána Kovácse, tak zde…“ napsal Danilo Stanojevič a přidal bohatou statistiku, podle které je patrné, že sudí nejde pro kartu daleko.

Hodil balon, viděl červenou kartu. První v kariéře. Chorý líčil: Já nic neudělal

Ostatně už před šampionátem bylo známo, že patří mezi pět rozhodčích s nejvyšším průměrem udělených karet za jedno utkání.

Ačkoliv čeští fotbalisté na šampionátu skončili, nejednoho českého příznivce tak bude zajímat, jestli si István Kovács ještě na probíhajícím Euru zapíská.