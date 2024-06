/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Dvakrát to českým fotbalistům v posledním utkání skupiny o všechno na Euru proti Turecku nevyšlo. V letech 2008 i 2016 odcházeli zklamaní a mířili z turnaje domů. Po dalších osmi letech mají třetí pokus. Jak poskládat sestavu, aby to tentokrát vyšlo? Největší otazníky jsou v útoku a také na levé straně.

Trénink české fotbalové reprezentace před utkáním s Tureckem | Video: Michal Muzikant

Už 2:0 vedl po hodině hry výběr Karla Brücknera na Euru 2008 nad výběrem Turecka. Trefili se Koller a Plašil. Poté přišel zkrat a porážka 2:3 po gólech v 87. a 89. minutě.

„Vybavuji si ten zápas, koukal jsem na něj a kdyby byla remíza, mohlo to jít dokonce do penalt. Byl jsem potom smutný,“ sdělil záložník Česka Václav Černý.

O osm let později se scénář opakoval. To už tým vedl Pavel Vrba a jeho svěřenci se pakovali po prohře 0:2. Tehdy ale nepostoupili ani Turci. Tři body na nejlepší čtyři z třetích míst nestačili.

Po dalších osmi letech trilogie vyvrcholí. „Mohl by to být takový závěrečný díl. Bude to obrovský zápas s bouřlivou kulisou a máme možnost jim předchozí porážky oplatit,“ řekl asistent trenéra Haška Jaroslav Köstl, pro kterého to bude rajc.

„Na minulost se nedívám, neberu to jako možnost něco splatit. Dívám se dopředu, abychom postoupili,“ odmítl tento fakt kouč Ivan Hašek.

Kdo za Schicka

Češi však řeší nepříjemný problém. Tím je zranění útočníka Patrika Schicka a otázka, jak jej nahradit. Při utkání s Gruzií si fanoušci přáli vidět na trávníku alespoň na několik minut vytáhlého forvarda Tomáše Chorého. Ten však v úterý, den před zápasem, poprvé v Německu trénoval s tejpem pod pravým kolenem. Další varianty jsou Adam Hložek, Jan Kuchta a Mojmír Chytil.

„Už když jsme sem jeli, jsme měli nachystané varianty s Patrikem i bez něj. On byl teď dva dny v péči masérů a doktorů, takže chyběl na trénincích. Jeho zranění se lepší a uvidíme v den zápasu,“ byl tajemný Ivan Hašek.



Otázkou pak je, jak vyřešit zbytek sestavy. Brankář a stopeři jsou jistí, tam se nic měnit nebude. Stejně tak na pravé straně, kde naskočí Vladimír Coufal. Jisté místo má i středopolař Tomáš Souček. I přes zdravotní trable by měl hrát také Lukáš Provod, kterého v tréninku nic nelimitovalo. Teď je otázka, zda uprostřed nebo vlevo, protože na levé straně národní tým tlačí bota. David Douděra ani David Jurásek v předešlých zápasech nepřesvědčili.

Navíc právě z pravé strany Turků bude největší hrozba v podobě mladého Ardy Gülera, který dal v sezoně při deseti startech šest branek za Real Madrid.

„Je jedním z nejtalentovanějších hráčů na světě. Hraje zprava, chodí hodně doprostřed a je v každém okamžiku nebezpečný,“ je si vědom reprezentační kouč, že musí zvolit dobře.

Dalším klíčovým mužem v sestavě Turecka je Hakan Çalhanoğlu. „Je to motor týmu, hráč top světové kvality. I v Interu má roli, kdy chodí akce přes něj a on rozhoduje, jestli se bude hrát rychle dopředu, nebo se hra uklidní,“ říká Hašek.

Do sestavy Česka by se pak měl dostat také Antonín Barák, ale vše je s otazníkem, jak to nakonec bude. Vše bude záviset také na zvoleném rozestavení. Stejně tak je nejistá sestava Turecka, kterému bude jistě chybět vykartovaný stoper Bardaci a ve dvou duelech na mistrovství hodně proměnili sestavu. Proslýchá se také o několika možných zraněních.

„Nedávají ven příliš informací o zdraví. Máme od analytického týmu pravděpodobnou sestavu, víme, kteří hráči, kde můžou nastoupit. Myslíme si, že se sestava bude podobat té proti Gruzii. My se ale soustředíme na sebe,“ řekl jasně Hašek.

Turecké peklo

Vzhledem k tomu, kolik žije v Německu Turků, se dá očekávat, že budou mít v hledišti převahu, nicméně už Antonín Barák sdělil, že to Češi jako negativum neberou.

„Spousta hráčů má zkušenosti se zápasy v Turecku, kde hráli poháry. Myslím, že jim taková atmosféra vyhovuje. Mají to rádi, i já jsem to miloval jako hráč. Nás také přijedou podpořit fanoušci, i když budou v menšině, tak je uslyšíme. Nechceme je zklamat, ale chceme udělat radost jim i sobě,“ hlásí český kouč.

Cíl je tedy jasný, postup. Co by k němu mohlo stačit, hodně napoví večerní zápasy (hlavně ten mezi Anglií a Slovinskem). „Jasně jsme řekli, že postup je úspěch, nepostup neúspěch. Budeme na zápasy koukat, protože se díváme na všechny, ale nic to nezmění, budeme chtít vyhrát. Nesmíme kalkulovat,“ sdělil Ivan Hašek.

Naopak výhodou může být, že Češi už hamburský stadion i trávník, který není v ideální kondici, znají, zatímco Turci na něm budou poprvé.