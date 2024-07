Španělé vedli po gólu Williamse krátce po poločasu. V 73. minutě vyrovnal střídající Palmer, ale čtyři minuty před koncem zápas rozhodl další náhradník Oyarzabal. Anglie mohla poslat finále do prodloužení, ale Olmo v poslední minutě vyhlavičkoval míč z brankové čáry.

"Udělal jsem, co jsem mohl. Jsem pochopitelně nesmírně hrdý, že jsem dal rozhodující gól," zářil hrdina finále Oyarzabal.

"Zaslouženě jsme se stali mistry Evropy, nemůžu být šťastnější. Jsem pyšný na tenhle tým," řekl kouč šampionů Luis de la Fuente.

La Roja ovládla Euro zcela zasloužené, když vyhrála všech sedm zápasů na turnaji. Španělé se vrátili na evropský trůn po dvanácti letech, předtím triumfovali ještě i v roce 2008 a 1964. Rekordním čtvrtým titulem se odpoutali od Německa.

"Pro Anglii je to tvrdá porážka, ale svým způsobem je to vítězství útočného fotbalu," glosovala finále anglická legenda Gary Lineker.

Kletba Kanea trvá dál

Velké zklamání prožíval Harry Kane, který prohrál i šesté finále, ve kterém nastoupil. Nejlepší anglický kanonýr tak stále čeká na reprezentační či klubovou trofej. "Je těžké vyjádřit slovy, jak se teď všichni cítíme," řekl v rozhovoru pro ITV.

"Je to promarněná příležitost. Do finále není snadné se dostat. Musíte to využít, když to přijde, a my jsme to zase neudělali. Je to hodně bolestivé a bude to dlouho bolet," dodal hořce.

Pro kouče Garetha Southgatea to nejspíš bylo poslední utkaní na lavičce Albionu. "Nemyslím si, že je teď správná doba na rozhodnutí o budoucnosti. Musím si promluvit s těmi správnými lidmi. Teď to není na pořadu dne," odmítl možný konec.