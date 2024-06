/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Středobodem fotbalového vesmíru je momentálně Hamburk. Alespoň pro českého fanouška, jenž pořád ještě může žít sen o postupu do osmifinále Eura 2024. V sobotu na Volksparkstadionu remizovali Češi s Gruzií, teď si to rozdají o vše s Tureckem.

Kebab restaurace na ulici Steintorweg, 23. června 2024, Hamburk, Německo. Vlevo číšník Lucas a kuchař Jidah. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Před Gruzií český tým na hlavním stadionu netrénoval, trávník není v ideální kondici. Nicméně proti středečnímu soupeři z Turecka bude mít výhodu, že si padesátitisícový stánek vyzkoušel. Turci na něm budou hrát poprvé.

„První poločas to bylo ještě v pohodě. Ve druhé půli už to ale byla tráva mokřejší a začala se trhat. Může to být ještě mnohem horší. Oproti Lipsku to bylo jiné,“ popisoval záložník Václav Černý po sobotním klání.

„Nebylo to úplně ok. Ve dvou důležitých situacích jsem podklouzl,“ dodal jeho reprezentační spoluhráč Matěj Jurásek.

Většina českých fanoušků dorazila do přístavního města už den před utkáním v pátek a mnoho z nich zůstává až do středečního duelu. Přesto byli na tribunách oproti Gruzíncům v menšině. To stejné je čeká i nyní.

Vždyť Turci jsou v Německu jako doma. V zemi jich žije okolo dvou milionů a spousty jich potkáte i při cestě Hamburkem. K nim samozřejmě patří rychlé občerstvení - kebab. V dějišti Eura si jej pořídíte nedaleko hlavního nádraží v chlebu či tortille za sedm až osm eur.

Zajímavostí je, že jeden z nejúspěšnějších řetězců Mangal Döner vlastní bývalý německý fotbalista a mistr světa z roku 2014 Lukas Podolski.„Své podniky navštěvuji, vložil jsem do nich svoji tvář, takže se snažím angažovat, aby to fungovalo dobře,“ nechal se slyšet 39letý bývalý kanonýr.

Turci svým nevěří

Nicméně turečtí pracovníci v hamburském Urfa kebap restaurant svému týmu před utkáním s Českem příliš nevěří. „Prohrajeme 0:2,“ řekl jasně kuchař Jidah. „Skončí to 0:0 nebo 1:0 pro Česko. Máme čtyři zraněné hráče, kteří jsou důležití, nicméně případný postup ze skupiny bude úspěch, ale nijak přehnaný,“ litoval v dobré náladě číšník Lucas, který je velkým fanouškem Fenerbahce.

Po dobrém kebabu je potřeba výhru či porážku něčím spláchnout. Za pivo v německé hospodě dáte přibližně šest euro, v českém domě bylo o euro levnější, na stadionu zase o euro dražší. V obchodě pak koupíte i plzeň, která vyjde na euro sedmdesát a celkově se ceny pohybují v eurech od 1,20 do 2,20.