Euro přepisuje historii. Tohle se nestalo přes třicet let. Pomohli i Češi

Fotbalové Euro dospělo ke konci svých základních skupin a už nyní je jasné, že se do historických statistických záznamů zapíše minimálně jednou zajímavostí. Na unikátním počinu se přitom podíleli i Češi, a to bez ohledu na to, zda si ve středu večer vybojují postup do osmifinále.