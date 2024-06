Tři góly dostali čeští fotbalisté během dosavadních zápasů na Euru. U všech přitom najdete společný prvek. Jak k oběma brankám od Portugalců, tak ke gólu Gruzie se totiž nachomýtl Robin Hranáč. Přesto se najde spousta lidí, kteří stojí na straně mladého obránce.

Robin Hranáč (uprostřed) se raduje z gólu Patrika Schicka, jinak však na Euru zatím příliš mnoho důvodů k radosti nemá. | Foto: Denik/Lukáš Kaboň

Pro řadu lidí byla překvapením jeho nominace na Euro. Robin Hranáč to ale dotáhl dokonce až do základní sestavy. Jenže jeho počínání na evropském šampionátu je zatím poněkud rozporuplné.

Byl sice hned u tří gólů, radost z toho ale může mít pramalou, neboť všechny padly za záda českého gólmana Jindřicha Staňka.

Situace první. Češi se proti Portugalcům dostali do vedení, které jim ale vydrželo jen sedm minut. To se gólman Staněk vrhl po míči odhlavičkovaném jedním z Portugalců, jenže vyrazil jej jen právě k Hranáčovi, od nějž pak balon zamířil do sítě. Nešťastný moment, za který je kritizován mnohem více slávistický brankář, ale do statistik se negativně zapsal plzeňský zadák.

V nastavení pak přišel druhý moment, na nějž Hranáč nebude v dobrém vzpomínat. Portugalský centr zleva byl ještě lehce tečován, což ale čtyřiadvacetiletému fotbalistovi zkomplikovalo obranný zákrok. Místo aby míč odehrál, doslova jej namazal Conceicaovi. A ten rozhodl o vítězství Portugalska.

Do třetice Hranáč. Češi ve druhém zápase potřebovali bodový zisk, ideálně stoprocentní, Gruzii tlačili, dali dokonce gól, který ale pro ruku Hložka neplatil. A v nastavení první půle zaúřadovala ruka podruhé.

Byť to zprvu vypadalo, že se míč při ojedinělé útočné akci Gruzínců odrazil od povolené části hráčova těla, opakované záběry, které po intervenci rozhodčího u videa využil i německý sudí Siebert, prokázaly, že míč se odrazil od ruky. Penalta, kterou Mikautadze proměnil. Češi pak z tlaku vytěžili jediný gól a do posledního zápasu proti Turecku půjdou s jedním bodem na kontě.

Kdo místo Hranáče?

Jenže bude u toho i Hranáč? Názory na dosavadní výkony plzeňské defenzivní opory jsou vskutku všelijaké. Rezonují dokonce i za českými hranicemi. Třeba Steven Chicken přirovnává Hranáče k populární postavě seriálu Simpsonovi, která zrovna zjevně neměla ten nejlepší den.

To Joe se obejde i bez pomoci animovaných videí, kritický je ale i tak dost. „Tenhle kluk, Robin Hranáč z České republiky, zažívá bezpochyby jeden z nejhorších turnajů pro obránce, jaký jsem kdy viděl,“ myslí si.

Jenže kromě tří fatálních momentů, u kterých byl, se na bedra Robina Hranáče snáší i pochvala. „Hrál skvěle, všechna čest,“ napsal Denis Koutník a se svým názorem nebyl zdaleka sám. Ale dodal to, co je neoddiskutovatelným faktem. „Ale prostě za dva zápasy jsme třikrát inkasovali. A on byl u všech…“

Mnozí se zamýšlejí i nad tím, kdo by mohl Hranáče případně v sestavě nahradit. Možnosti totiž trenér Ivan Hašek má. „Na lávce se nudí Zima, Vitík, Vlček…,“ radí Petr Čapek kouči národního týmu. Ve výčtu jmen, které by někteří viděli v sestavě raději než plzeňského rodáka, je i sparťanský obránce Filip Panák, jehož nakonec reprezentační trenér na Euro nevzal.

Ten přichází i s anketou směrem k zápasu proti Turecku, kde se ptá, kolikrát bude mít Robin Hranáč „smůlu“ v posledním zápase skupiny (pro něj s otazníkem) na Euru. A nabízí možnosti jednou, dvakrát a ani jednou, nebude hrát.

Česko každopádně čeká klíčové utkání v základní skupině. Důležité bude i sebevědomí, pochopitelně to zdravé. A to, zdá se, Hranáčovi nechybí. „Každá tahle ruka je nešťastná. Snažím se to hned vypustit, na nic nereaguji. Je to fotbal a musíte na to takhle reagovat. Samozřejmě to vím, ale je to fotbal a takhle to prostě chodí,“ zhodnotil pro Českou televizi po zápase.

A trenér Hašek? Ani ten nad obráncem hůl neláme. „Třeba bude mít štěstí v příštím zápase a dá gól. Uvidíte, jakou má kvalitu. Bohužel se to k němu teď blbě odrazilo. V Česku dlouho nevydrží, těmito zápasy rostete a buďme rádi, že tady takového hráče máme,“ snaží se podržet svého svěřence.