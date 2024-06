Pro Čechy nejbližším dějištěm EURO 2024 v Německu je saské Lipsko. Reportér Deníku zakusil atmosféru téměř zaplněné moderní Red Bull Areny, kde česká reprezentace sehraje úvodní zápas proti Portugalsku. A nejen to. Máme i tipy, co navštívit ve městě a nejbližším okolí.

Red Bull Arena v německém Lipsku. Stadion hostí úvodní zápas české reprezentace proti Portugalsku. Archiv reportéra Deníku. | Video: Deník/Přemysl Spěvák

Červeno-bílé moře. Usedám do sedačky v horních patrech Red Bull Areny. Stadion bundesligového německého týmu RB Lipsko se plní. Hallo! zdraví mě německy muž z pravé strany, který na fotbal přivedl svého zdravotně handicapovaného vnuka. Zaznívá melodie domácího klubu. Oba dva se přidávají a popěvují si. Zaplněný stadion stojí. V řadě pode mnou roztáčejí své šály domácí fanynky oblečené v dresech. Na tribunách vlají vlajky. Na trávník vybíhají hráči, v ochozech to bouří.

Zažijí takovou atmosféru i čeští fanoušci fotbalové reprezentace? Svěřenci trenéra Ivana Haška v Lipsku sehrají v úterý svůj první zápas na EURO 2024 proti Portugalsku.

Stadion v největším saském městě poté hostí ještě zápasy Nizozemska s Francií, Chorvatska s Itálií a jedno osmifinále. Co vlastně nabízí českým fanoušků aréna spojená se světovou značkou energetických nápojů? A co ve městě vidět?

Do Lipska jsem před časem nepřijel z Česka, nýbrž vlakem z Norimberka. Tedy ze západního do východního Německa. A čekalo mě překvapení. Skvělé zážitky. Nejen fotbalové, ale i z výletu k velkolepému Památníku bitvy národů připomínajícího vítězství nad Napoleonem, z volně přístupného hudebního festivalu na lipském náměstí, užil jsem si i křivolaké uličky s duchem živé metropole. Jen na „zoo budoucnosti“, oceňovanou a jednu z nejmodernějších zoologických zahrad, mi nezbyl čas.

Už výstup na hlavním nádraží v Lipsku zapůsobil velkolepě. Je totiž největším koncovým nádražím v Evropě. A zároveň kontaktním místem pro nákupy a celodenní výlety do města. Řidiči zaparkují v City-Parken s 1 300 místy pro auta rozmístěnými na dvou vícepodlažních parkovištích.

Tamní promenády v typické architektuře jsou lidským mraveništěm díky nákupnímu centru a nejrůznějším službám. Údajně tam denně přilákají až 70 tisíc návštěvníků z Lipska, regionu i celé republiky. Dozvídám se, že Němci vůbec rádi do města jezdí za nákupy.

Ultras Lipsko bojkotují

Od nádraží do centra je to opravdu jen kousek pěšky. To k fotbalovému stadionu už je to nějaké tři kilometry. Přiblížit se lze tramvají. Město je navíc centrem systému regionální příměstské železnice S-Bahn. A linka s označením S1 zajišťuje přepravu výhradně po Lipsku.

V den zápasu Bundesligy se po celé trase ulicemi trousí skupinky fanoušků. Díky dresům a šálám v červeno-bílých barvách jsou snadno k rozeznání. Někteří se po cestě zastavují na pivo a klobásu, aby měli dost sil na fandění. Přímo u stadionu je fanouškovský obchod.

Ani se nechce věřit, že tento klub, který před časem před úpadkem zachránil světový gigant Red Bull, je jedním z nejnenáviděnějších v Německu. Soupeřovi ultras fanoušci Lipsko většinou bojkotují a nepřijíždějí. Přehnaná řevnivost a útoky se tak ve městě ani na tribunách nekonají. O to hlasitější je pak i domácí podpora v ochozech.

Původní Zentralstadion byl obří pýchou východní Evropy se svou kapacitou 110 tisíc diváků. Zahrál si na něm třeba i slavný Diego Maradona v dresu Neapole. V devadesátkách se stadion na čas uzavřel.

V novém tisíciletí pak místo něj vyrostl moderní stánek, který se otevřel před dvaceti lety – v roce 2004. Dva roky na to hostil i pět zápasů světového šampionátu v Německu.

Red Bull Arena pojme asi 47 tisíc fanoušků, při EURO to bude krapet méně. Útroby jsou prostorné, při zápase Bundesligy se zaplněnými strmými tribunami jsem na pivo ve vratném kelímku nečekal nikdy déle než zhruba minutu. A při odchodu po skončení zápasu jsem prázdné kelímky věnoval fanouškům Lipska jako příspěvek na choreo. Další skupinka je vybírala na charitu.

Arena má jednu nespornou výhodu pro Čechy – je nejbližším bundesligovým stadionem. To samé platí i pro aktuální EURO. Cesta autem z Prahy se dá zvládnout za dvě a tři čtvrtě hodiny.