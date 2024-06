Lipsko, úterý 2. července. Čeští fotbalisté vbíhají na stadion, kde na úvod Eura málem šokovali Portugalce. Jen teď proti nim nestojí Cristiano Ronaldo, ale jiný velikán: muž s maskou, Kylian Mbappé. Zdá se vám to jako vzdálená budoucnost? Možná, leč před blížícím se rozuzlením skupinové fáze je pro reprezentaci takové osmifinále jednou z variant.

Euro 2024: Česko - Gruzie | Foto: Denik/Lukáš Kaboň

Pojďme tedy nahlédnout do postupových pravidel mistrovství Evropy ve fotbale.

Češi jsou nyní ve skupině F na třetím místě. Pokud chtějí pomýšlet na účast ve vyřazovací fázi, musejí v posledním utkání proti Turecku ve středu bodovat.

Vítězství výběru Ivana Haška = záruka druhého místa ve skupině za již jistě nejlepším Portugalskem. A teď pozor: v takovém případě je už dlouho dopředu narýsován jako osmifinálový soupeř vítěz skupiny D. Po dvou zápasech lze tušit, že se jím stane Francie.

Důvod? Tým ze země galského kohouta hraje poslední utkání v základní skupině s Polskem a i vzhledem k jistému konci Lewandowského a spol. na turnaji předpoklady naznačují, že favorit zvládne svou roli, zastřílí si, načež ovládne tabulku "déčka".

Právě mistři světa z roku 2018 jsou tedy pro osmifinále variantou a také hrozbou. „Máme pořád stejný cíl. Chceme vyhrát celý turnaj," zopakoval v Německu kouč Didier Deschamps, který doufá, že Mbappého nebude limitovat zlomený nos.

Teoreticky připadá v úvahu i Rakousko a Nizozemsko, jež si to rozdají mezi sebou.

Varianta, že by národní tým prošel do osmifinále ze třetího místa se dvěma body - tedy po remíze s Tureckem, není tak pravděpodobná. Ale pořád je ve hře (Gruzínci by však určitě nesměli porazit Portugalce a muselo by dojít k souběhu okolností v dalších skupinách).

Je šest skupin, ze třetích míst jdou dál jen čtyři mužstva.

Porážka je jistým koncem

Co by se dělo, kdyby Češi obsadili třetí příčku? Cesta do Lipska padá, v úvahu připadají stadiony v Gelsenkirchenu a Kolíně nad Rýnem. A také je znám okruh soupeřů, kteří by za tohoto scénáře připadali v úvahu. Jednalo by se o vítěze skupin B a C - určitě Španěly a pravděpodobně Angličany.

Zatímco parta kolem zázračného mladíka Lamina Yamala děsí soupeře, naposledy porazila Italy, z Albionu zatím velký strach nejde. Kouč Gareth Southgate nestmelil tým plný útočných hvězd. "Hráči mi přijdou letargičtí," zmínil někdejší anglický reprezentant Micah Richards.

Případná porážka s Tureckem posílá výběr Ivana Haška se stoprocentní jistotou domů. A to i za předpokladu, že by stačila na udržení třetí příčky ve skupině. S jedním bodem se postupovat mezi nejlepší šestnáctku starého kontinentu nebude.

Na rozdíl od dalších týmů jsou každopádně Češi (a vlastně i Turkové) v komfortnější pozici. Mají malou výhodu. Než ve středu večer vstoupí na trávník k poslednímu zápasu skupiny, budou vědět, zda jim bod (v případě Turecka porážka) může stačit.

Dumáte teď, koho si vlastně přát v osmifinále?

Hlavní je, aby tam Češi vůbec prošli.