Kluci to odbojovali, dali jsme do toho srdíčko. Klasická slova, která padala po zápasech s Portugalskem, Gruzií i Tureckem. Ok, je fajn, že tohle tam bylo. Nicméně chlácholit se tím? To nejde.

Jaroslav Šilhavý byl kritizován za herní projev národního týmu. Po úspěšné kvalifikaci přišla změna realizačního týmu i lehká obměna kádru. Zařazení mladých. Chtělo se vsadit na moderní pojetí fotbalu.

Jenže mi přišlo, že Češi zaostávají. V kombinacích, umění vyjíždět z těžkých pozic, soubojích jeden na jednoho. Tedy v tom, co dělá nynější fotbal moderním. Směrem dopředu v kreativitě to zkrátka bylo málo.

Svěřenci Ivana Haška se často uchylovali k nákopům a spoléhali na standardky a dlouhé auty - ano ty jsou zmáknuté na jedničku. Ale hra se mi upřímně nelíbila. Čekal jsem víc, větší změnu, více fotbalovosti.

České fotbalisty míč neposlouchal

Bylo vidět, že zaostáváme. Popravdě, z tribuny bylo krásné sledovat, jak Portugalci všechno zalepí, věří si, ale to se čekalo. Gruzínci jsou rychlí, dobří v soubojích jeden na jednoho a také Turci se sledovali lépe. Mluvilo se o talentované Gülerovi či Çalhanoğluovi. Ale například Yildiz chtěl neustále přecházet přes Vladimíra Coufala a dělal problémy (ač měl být vyloučen).

Naopak Čechům několikrát míč uskočil, utekl a až na nějaké výjimky nešli cíleně do konfrontace jeden proti jednomu. Chybí individuality, mnohdy i kvalita.

Ano, je pozitivní návrat formy Provoda, výkony Krejčího či zařazení Robina Hranáče do sestavy. Také šance pro Matěje Juráska či nominace Vlčka, Červa, Vitíka. Jenže realizační tým čeká ještě hodně práce, pokud se chce dostat na mistrovství světa do Ameriky. S tím, jak se prezentoval nároďák v Německu, si myslím, že to nepůjde. Nebo to bude minimálně hodně složité.