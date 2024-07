Ronaldo je největší hvězdou Eura, pro fanoušky je doslova modlou. Někteří fanatici se k němu snaží dostat stůj co stůj. Pro fotku s ikonou jsou schopni udělat téměř cokoliv.

Když šel Ronaldo po utkání skupinové fáze s Gruzií ze hřiště a scházel po schodech do tunelu, šílený fanoušek mu skočil pod nohy přímo z tribuny. Div že fotbalovou celebritu nezranil.

Nešlo přitom o ojedinělý exces během Eura. Třeba v utkání Portugalska s Tureckem se na trávník dostalo hned šest fanoušků. Pořadatelé proto ještě zvýšili opatření, aby k dalším vniknutím na hřiště nedocházelo. „Na stadionech budou přijata další bezpečnostní opatření,“ oznámili.

Pěsti a kopance

Ochranka zřejmě dostala jasný povel nikoho na plochu nepustit za jakoukoliv cenu. Někteří stevardi totiž byli příliš horliví. Během osmifinále Portugalska se Slovenskem ve Frankfurtu ochranka zpacifikovala fanouška ještě před tím, než stihl vyběhnout za Ronaldem.

Po sítích kolkuje vide z tunelu u hrací plochy, na kterém muži v oranžových vestách drží za ruce portugalského příznivce a další muži do něj mlátí pěstmi do obličeje. Na zemi pak do něj ještě kopou. Další fanoušek leží vedle něj na břiše spoutaný.

Podle portugalského deníku Correio da Manhã se jeden z příznivců pokusil vstoupit na hřiště ve chvíli, kdy měl Ronaldo v prodloužení kopat penaltu. Podle svědků se ho další fanoušek snažil zastavit a při tom byl také surově napaden bezpečnostními pracovníky stadionu.

Otřesný incident, který byl natočen z tribuny, prověřuje policie. „Mohu potvrdit, že o události víme a že ho vyšetřujeme,“ potvrdila tisková mluvčí police webu The Athletic.