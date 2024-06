Před zápasem Česka s Portugalskem mluvil bývalý reprezentační záložník Karel Poborský o tom, že v případě, že by nastoupil, bude Cristiano Ronaldo patřit k nejslabším článkům soupeře. Devětatřicetiletý rodák z Madeira však ve druhém utkání základní skupiny proti Turecku ukázal, že do starého železa nepatří. Osmou nahrávkou na gól na mistrovství Evropy dorovnal na čele této statistiky, kterou zveřejnila UEFA, právě Poborského.

Cristiano Ronaldo se proti českým fotbalistům neprosadil, proti Turecku už ale zapsal asistenci. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Další zápas a další historický zápis. Fenomenální Ronaldo nejprve v úterý při vítězství 2:1 nad Českem na úvod skupiny jako první zasáhl do šestého evropského šampionátu a v sobotu pro změnu dorovnal letitý rekord Poborského. Dvaapadesátiletý někdejší ofenzivní záložník si během účastí na třech Eurech v letech 1996 až 2004 připsal osm asistencí, Ronaldo na stejnou metu potřeboval o tři závěrečné turnaje více.

V 56. minutě sobotního utkání postupoval za stavu 2:0 sám na tureckého brankáře a mohl si připsat první gól na turnaji v Německu, kterým by znovu o něco vylepšil svůj vlastní střelecký rekord kontinentálních mistrovství. Místo toho ale nezištně přihrál před prázdnou branku bývalému spoluhráči z Manchesteru United Brunu Fernandesovi, jenž pohodlně upravil na konečných 3:0.

Ronaldo a Poborský v čele tabulky asistencí zřejmě dlouho vydrží. Šestice hráčů za nimi má pět přihrávek a všichni již ukončili reprezentační kariéru. Z aktivních fotbalistů je za portugalskou hvězdou se čtyřmi asistencemi belgický záložník Kevin De Bruyne.

Ronaldo, světový rekordman v počtu reprezentačních startů a branek, příliš rozhovorů neposkytuje a ani tentokrát neudělal výjimku. Od španělského trenéra Portugalců Roberta Martíneze se dočkal velké poklony.

"Viděli jsme něco mimořádného. Byl sám před brankářem a ještě přihrál. Je to příklad, který by se měl ukazovat v každém fotbalové akademii v Portugalsku i na světě. Ukázal, že nejdůležitější je vždy tým," řekl Martínez, jehož svěřenci si již zajistili prvenství v "české" skupině F a postup do vyřazovací fáze.

Ronaldův tým má jistotu, že si po středečním závěrečném zápase skupiny s Gruzií zahraje v Německu ještě minimálně osmifinále a hvězdný kanonýr může dál vylepšovat rekordy. Se 27 starty odehrál nejvíce zápasů v historii Eura, se 14 góly je také nejlepším střelcem. Pokud se trefí i letos a povede se mu dát jubilejní 15. branku, stane se nejstarším střelcem. Dosavadní maximum drží Rakušan Ivica Vastic, jenž na mistrovství v roce 2008 skóroval v 38 letech a 257 dnech.