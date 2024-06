Je to zkrátka a dobře tak, čeští rozhodčí na mistrovství Evropy scházejí. Scházeli ostatně i na tom předchozím, na Euru pískal naposledy v roce 2016 Pavel Královec. Na listině FIFA je v tuto chvíli 33 sudích z Česka (z toho deset žen), ovšem v tom je zahrnuto i pět futsalových arbitrů a jeden na plážovou kopanou.

Kolik si vydělají? Hlavní rozhodčí

125 000 korun za zápas ve skupině

250 000 korun za zápas v play-off Asistenti a čtvrtí rozhodčí

62 500 korun za zápas ve skupině

125 000 korun za zápas v play-off Videorozhodčí

75 000 korun za zápas ve skupině

125 000 korun za zápas v play-off

Potíž je v tom, že většina českých rozhodčích na seznamu nemá moc zkušeností. Nejostřílenější jsou paradoxně ženy, jako třeba Jana Adámková (od roku 2007) či Lucie Ratajová (od roku 2009). Mezi muži nejdéle slouží Miroslav Zelinka (od roku 2011), na listině je vedený jako videorozhodčí. Odborníků na VAR je ostatně jen pět, včetně dvou jmenovaných dam.

Většina českých sudích je však na listině FIFA jen krátce. Dalibor Černý, Michaela Pachtová, Marek Radina, Dominik Starý, Ladislav Szikszay, Tereza Holakovská, Lukáš Machač, Lukáš Matoušek, Michal Volf a Tomáš Kocourek – ti všichni na seznam přibyli buď loni, nebo letos. Nominace na velký turnaj je tak pořád daleko.

„Musíme si vychovat nové rozhodčí. Trvá to sedm osm let, než se v soutěžích UEFA propískají k dobrým zápasů,“ řekl před časem šéf české komise rozhodčích Libor Kovařík. Důvod nucené generační obměny je zřejmý – několik let stará aféra kolem bývalého nejmocnějšího muže tuzemského fotbalu Romana Berbra vedla v prostředí rozhodčích k zemětřesení.

Když se ale Deník ptal Kovaříka na aktuální absenci českých sudích na Euru, ze strahovského sídla asociace zaznělo strohé: „Bez komentáře.“ Situace je prostě, jaká je. Zatímco třeba Slovinec Slavko Vinčič pískal letošní finále Ligy mistrů ve Wembley a na letošním Euru už má za sebou dva mače včetně šlágru Španělsko vs. Itálie, jeho čeští kolegové zatím můžou o podobných prestižních výzvách pouze snít.

Odkud jsou rozhodčí na Euru 2024: 19 hlavních rozhodčích, 38 asistentů, 20 videorozhodčích, 12 čtvrtých rozhodčích a náhradníků 9x Německo

8x Anglie, Francie, Itálie

7x Nizozemsko

6x Slovinsko

5x Španělsko, Polsko

4x Portugalsko, Rumunsko, Švýcarsko, Turecko

3x Slovensko, Švédsko, Argentina

2x Bosna a Hercegovina, Litva, Norsko, Ukrajina