„Vybrali jsme ty nejlepší rozhodčí,“ chlubil se před mistrovstvím Evropy Roberto Rosetti, šéf sudí UEFA. Během šampionátu se ovšem ukázalo, že sázka na devatenáctku vyvolených mužů s píšťalkou nebyla tak úplně trefa do černého. Sudí na Euru jsou podrobeni ostré kritice nejen fanoušků, ale i samotných aktérů.

Rozhodčí jsou na Euro terčem kritiky | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Čeští by o aférách mohli vyprávět. Na rozhodčí měli pivku v obou dosavadních zápasech, ze kterých mají jen bod a v záverečném utkání ve středu s Tureckem tak budou bojovat o postup. Proti Portugalsku italský sudí Marco Guida - mimochodem nováček na velkém turnaji - přehlédl evidentní faul před vítězným gólem v nastavení. Ukřivdění mohli být i po remíze s Gruzií.

Čechů se zastali i nezaujatí pozorovatelé po celém světě. „Nechápu, jak to nemůže vidět. Vždyť to byl jasný faul. Tohle rozhodčí musí pískat,“ okomentovala neodpískaný faul na Douděru v utkání s Ronaldem a spol. německá legenda a televizní expert ARD Bastian Schweinsteiger.

Na Euru dopískal? Rozhodčí čelí za Česko kritice, kolegovi předhazují korupci

Přešlapů v neprospěch národního týmu se dopustil i hlavní rozhodčí Daniel Siebert v duelu s Gruzií. „Bohužel moc chyb, pravděpodobně pískal naposledy,“ usoudil bývalý mezinárodní sudí Manuel Gräfe.

Stoper Ladislav Krejčí výkon rozhodčího radši ani nekomentoval. „Ne kluci, nemůžu,“ ironicky se pousmál v rozhovoru s českými novináři.

Argentinec rozdal deset červených karet

Alarmující je, že k napočítání kiksů rozhodčích by nestačily prsty jedné ruky. Křivdu cítili třeba i Rakušané, kteří nemuseli prohrát s Francií 0:1, kdyby sudí těsně před gólem neotočil roh. „Tohle je vážně neuvěřitelná chyba,“ divil se vytočený kouč Ralf Rangnick.

Rakousko s Českem cítí pachuť, oprávněně. Ale pořád ještě mají před sebou poslední zápas ve skupině, kterým můžou svůj osud zvrátit. Co by za to dali Skotové, kteří už vypadli. Pakovali se i kvůli minele rozhodčího.

Ostrované se hněvají na Facunda Tella, který v závěrečném utkání s Maďarskem neodpískal v 78. minutě za nerozhodnutého stavu penaltu, a tím Skoty vlastně poslal domů. Soupeř pak totiž zápas rozhodl vítězným gólem ve 100. minutě. „Byla to stoprocentní penalta. Potřebuju vysvětlení, proč se nepískalo. Mohl to být úplně jiný večer… Mám pro to jiná slova, ale nechci je použít,“ zuřil skotský kouč Steve Clarke, jehož tým skončil ve skupině s jedním bodem poslední.

Clarke si po konci na turnaji nebral servítky. Dokonce mu vadilo, že klíčový zápas pískal Argentinec. Tello, která na posledním mistrovství světa v Kataru řídil tři utkání včetně čtvrtfinále Maroko – Portugalsko, se na evropský šampionát dostal díky výměnnému programu mezi UEFA a jihoamerickou fotbalovou konfederací CONMEBOL. Mimochodem, přede dvěma lety rozhodoval finále agentinského poháru mezi týmy Boca Juniors a Racing Club a rozdal deset červených karet.

Jako Collina. Češi našli nového padoucha. Euro píská poprvé, naštval i Angličany

„Je to mistrovství Evropy, pak by bylo možný lepší, kdyby pískal Evropan,“ měl jasno nabubřelý Skot.

Možná má pravdu, ale třeba takoví Češi by se pod to asi nepodepsali. Ty potopili evropští sudí. Snad je v závěrečném utkání s Turky nepotká další zářez a nedopadnou jako Skotové.