Patrik Schick je zraněný. Proti Gruzii musel střídat a otázky kolem jeho stavu vyvstávají. Hráči byli tajemní, trenér Ivan Hašek něco nastínil. Jasněji by mohlo být už v neděli. Skončí nejlepší střelec posledního Eura na letošním turnaji?

Euro 2024: Česko - Gruzie, Patrik Schick | Foto: Denik/Lukáš Kaboň

Běžela 68. minuta, když si Patrik Schick sedl na zem po vzoru Tomáše Součka z minulého utkání. Bohužel pro něj byl jeho problém větší. Musel dolů. Vypadalo to na svalový problém s lýtkem Je ohrožen jeho start proti Turecku? „Neřeknu vám," odmítl Schick bezprostředně po zápase debatu o svém zdravotním stavu.

Postupně přicházeli do mixzóny další hráči. „Hned po utkání jsem šel za vámi, nebavil jsem se s ním. Bohužel, nevím. Doufám, že to nebude nic vážného a ještě nám pomůže,“ řekl s klidem Ladislav Krejčí. To trenér Ivan Hašek už tak pozitivní nebyl. „Bohužel nejsem u Patrika optimista. Zítra jde na magnetickou rezonanci a uvidíme, co bude dál,“ sdělil.

Zdroj: Michal Muzikant

Víc toho neprozradil ani Matěj Jurásek: „Pfff, nemám informace,“ kroutil hlavou. Václav Černý pak strávil s českým útočníkem na lavičce více než dvacet minut, ale ani on žádnou informaci neprozradil. „Já bych vám to rád řekl, kdybych to věděl. Rozhodně to není moje práce, abych vám říkal, jak na tom Páťa je. Určitě se to dozvíte,“ pronesl.

Už z tohoto vychází, že pravděpodobně bylo jasné, co mají dotyční v rozhovorech říct. Zda Schick ještě do turnaje zasáhne, se tak uvidí až časem.

Nicméně útočník Leverkusenu ještě předtím zvládl vstřelit důležitý vyrovnávací gól. Byl jeho první na tomto turnaji, ale v součtu s minulým mistrovství Evropy už šestý. Je tak nejlepším střelce za poslední dva turnaje (tedy pokud Cristiano Ronaldo neskóruje v podvečerním duelu proti Turecku, má o trefu méně. Stejně tak Harry Kane). Schick je navíc prvním fotbalistou v historii samostatné české reprezentace, který dal na turnajích mistrovství Evropy více než pět branek.

Kdo místo něj?

Velkou debatu na twitteru strhlo, kdo Patrika Schicka nahradil. Fanoušci si přáli mnohdy Tomáše Chorého, Mojmír Chytil podle nich dostatečnou kvalitu na trávník nepřinesl. To však kouč Hašek odmítl. „Dostali jsme do hry dva náběhové útočníky, ne statické. Po Lingrově hlavičce byl gól, Chytil byl také ve dvou situacích,“ řekl.

Nicméně dobývání obrany Gruzie a obraz hry si vytáhleho plzeňského forvarda, který je nepříjemný do vápna, žádalo. Pro tyhle momenty se na turnaj bral. Na hřiště se však nedostal. Místo toho na posledních deset minut přišli nemocný Antonín Barák a Petr Ševčík.

„Bylo ve hře, že bychom jej tam dali,“ sdělil Hašek a pokračoval: „Po zápase jsme všichni nejchytřejší, ale rozhodli jsme se takhle. Bylo to proto, aby Tonda nemusel hrát defenzivního záložníka vedle Tomáše Součka, proto tam šel s ním Ševčík. Viděl jsem, že Tonda není na sto procent. Od doktorů měl povoleno patnáct minut maximálně, i když chtěl hrát od začátku. Vím, o jeho kvalitách a i v tomto stavu nám mohl pomoci. Na míči je kvalitní, jenže chyběly síly směrem dolů, když Gruzie chodila do rychlých protiútoků a kluci museli běhat padesátky až sedmdesátky dolů,“ objasnil tahy Hašek. „Uznávám ale, že jsme to mohli vymyslet jinak,“ dodal pokorně.

Kdo tak případně nahradí Patrika Schicka v klíčovém střetnutí proti Turecku, není jisté. „Je to klíčový hráč, může dát gól z čehokoliv. Ale máme kluky, kteří můžou zastoupit jeho roli jako Kuchta, Lingr, Chorý, Chytil. Všichni se budou rvát, abychom tady zůstali,“ hlásí kouč.

Zraněný Provod a netradiční exekutor

Dalším problémem pak může být zdravotní stav Lukáše Provoda, který také není zcela fit. Nicméně jeho zranění bylo možná klíčem k vyrovnání, jelikož rohový kop místo něj netradičně zahrával Vladimír Coufal. „Nepřišli jsme na to my, aby rohy kopal, ale Provod tam kulhal. Kopal to výborně s patřičnou razancí a přesně. I při hře má centry, kvalitní finální přihrávku. Mohl by to do budoucna zahrávat daleko víc. Přitom v klubu bývá vzadu,“ uzavřel Ivan Hašek.