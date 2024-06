V sobotním utkání s Gruzií musel Patrik Schick pro zranění střídat. Je otázka, zda bude moci na turnaji pokračovat. České reprezentaci však svitla naděje, že by mohl do turnaje ještě zasáhnout. V neděli se tým věnoval hlavně regeneraci - netradičně si fotbalisté zahráli padel.

Utkání skupiny F mistrovství Evropy ve fotbale: Gruzie - Česko, 22. června 2024, Hamburk, Německo. (zleva) Anzor Mekvabišvili z Gruzie a Patrik Schick z Česka. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Páťa odjíždí na magnetickou rezonanci, včera nám dalo prvotní vyšetření přístroji, které máme k dispozici, naději, což po zápase nevypadalo,“ řekl odpoledne asistent trenéra Jaroslava Köstla. Česká televize pak uvedla, že česká ofenzivní hvězda bude v posledním zápase skupiny chybět.

V případě absence útočníka Bayeru Leverkusen má realizační tým k dispozici Mojmíra Chytila, Jana Kuchtu, Adama Hložka či Tomáše Chorého. „Patrik je naše hlavní palebná ofenzivní síla, kterou jsme tady měli, nebo vlastně ještě máme. Každý zásah do týmu je zásadní, ale ostatní kluci jsou připravení. Čeká nás sedmý zápas finále play-off a budeme potřebovat pomoc od kluků, kteří zatím tolik šancí nedostali, ale jsou otřískaní zápasy v Evropě. Kdyby se stalo nejhorší, s čímž musíme počítat, tak náhradu najdeme a nic jiného nám nezbývá,“ je si vědom Köstl.

Zlepšení. Češi ukázali, že umí hrát fotbal. Měli dát přes tři góly

„Byla by to obrovská ztráta. Kvality Patrika jsou nesmírné, když ztratíte takového gólového hráče, je to nepříjemné. Pořád doufám a věřím, že bude v pořádku. Když ne, tak to zvládneme,“ sdělil záložník Lukáš Provod.

Ten měl během utkání s Gruzií také drobný zdravotní problém, ale podle slov bývalého asistenta kouče Slavie, by měl být v pořádku. „Mám drobný výron kotníku, ale není to nic vážného. Čekal jsem, že to dnes bude horší, takže budu připravený,“ sdělil Lukáš Provod.

Člověk upustí páru a má jiné myšlenky

Dokonce si byl při volnějším nedělním dni zahrát padel, kde si střihli turnaj čtyři hráči. „Věřím, že to pomůže. Těšil jsem se na to, je to ideální regenerace, člověk upustí páru a má jiné myšlenky. Předtím jsme byli v posilovně pracovat, pak máme regeneraci. Den je nabitý a je to jen o tom nastavit hlavu a tělo,“ prozradil záložník Slavie.

A kdo vyhrál? „Nikdo, byli jsme rádi, že jsme sehnali čtvrtého, ten prohrál, protože to hrál poprvé, ale nebudu ho tady zesměšňovat,“ dodal.

Na Euru dopískal? Rozhodčí čelí za Česko kritice, kolegovi předhazují korupci

Zbytek týmu by měl být zdravotně fit. „Stav mužstva je odpovídající tomu, že jsme hráli dva zápasy ve čtyřech dnech. Je tam trošku únava. Nic zvláštního směrem k zápasu s Tureckem by tam být nemělo,“ dodal Köstl.

Český tým bude zakončovat skupinovou fázi ve středu večer. Bude tak znát, jaký výsledek mu stačí k postupu. Při určité shodě okolností to může být i remíza. „Beru to jako výhodu, čeká se na nás. Ale jdeme vyhrát. Nedokážu si představit, že bychom byli v kůži Poláku a dívali se, jak čtyři dny schne barva. Tohle je rajc a je super, že máme o co hrát,“ uzavřel Jaroslav Köstl.