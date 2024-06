/VIDEO/ Fotbalisté Turecka si po úvodním vítězném zápase nad Gruzií notně na Euru pošramotili reputaci. Že s Portugalskem prohrají, se možná i dalo očekávat, ovšem způsob, kterým toho docílili, baví nejen fotbalový svět. Terčem posměchu je druhý inkasovaný gól.

Turecký brankář nevěří vlastním očím, co právě jeho spoluhráč provedl. | Foto: Profimedia

Turecko - Portugalsko 0:3

Turci prohrávali s Portugalskem od jednadvacáté minuty gólem Bernarda Silvy. Úvahy nad případným vyrovnáním a dalším bodovým ziskem do tabulky skupiny F ale takřka vymizely po situaci z osmadvacáté minuty.

Už předtím nebyla souhra mezi tureckou obranou a gólmanem Bayindirem úplně ukázková, korunu tomu ale nasadil Samet Akaydin.

Zpočátku to vypadalo na akci, kterou si za rámeček nedá Cristiano Ronaldo, který nahrál do míst, kde však nikdo z jeho spoluhráčů nebyl. Naštěstí pro Portugalce se tam však vyskytoval právě třicetiletý obránce, který chtěl balon uklidit do bezpečí, ale místo toho jej kolem nevěřícně zírajícího brankáře, který už si šel pro míč, neomylně uklidil do vlastní brány.

Portugalci pak přidali ještě jednu branku, na trefu Fernandese přihrával zmíněný Ronaldo. Jeho tým tak má po dvou zápasech šest bodů a zajištěný postup do osmifinále Eura. Turci o něj ještě budou muset bojovat v zápase proti Česku.