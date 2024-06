Lipsko vzali češti fotbaloví nadšenci útokem. I tam stejně jako nyní do Hamburku vypravil FAČR speciální vlak plný partnerů a fanoušků. Podívejte se, jak to v něm vypadá.

Vlak Česká Repre na cestě do Hamburku. 21. června 2024. | Video: Deník/Lukáš Kaboň

Zatímco do Lipska vyrazil vlak s názvem Česká repre až v den zápasu do vzdálenějšího Hamburku už den předem. Do Lipska trvala cesta něco málo přes čtyři hodiny, do Hamburku to je sedm a půl.

Před zápasem s Gruzií však speciál vyjel s dvacetiminutovým zpožděním, ani to však dobrou náladu nezkazilo. „Těšíme se, bude tam spousta občerstvení,“ znělo při čekání na pražském hlavním nádraží, odkud vlak s původním odjezdem 7.05 nakonec vyrazil v 7.25. „Věříme, že čas doženeme,“ znělo rozhlasem při výjezdu.

Osazenstvo bylo výrazně obměněné od toho, které mířilo na utkání s Portugalskem. Osm vagonů zaplnilo přibližně čtyři sta lidí a velká část trávila čas ve dvou dalších vozech, které byly jídelní. Vychutnali si v nich nejen snídani, ale také pivo či víno, které tekly proudem od brzkých hodin.

Děti se těší na české hvězdy

Tentokrát v soupravě sedělo také spousta dětí, které se těší, až uvidí české hvězdy v čele s Patrikem Schickem či Tomášem Součkem. Všichni pak měli jasno: „Musíme vyhrát!“

Nazdobené kupé s českou vlajkou i s dresem měli dva fanoušci. „Tipuji vítězství o gól - 2:1. Chtěl bych vidět Chorého pořádně zahrát, tak snad dá gól on,“ říkal jeden z nich Martin Žídek. „Já myslím, že to bude 1:0 a gól dá Schick,“ přidal se jeho kolega Jiří Perníček.

„Pro nás je tahle cesta s repre na fotbal vlakem premiéra a zatím perfektní organizace. V těchto podmínkách nám dali asi maximum, co se dá,“ shodli se asi po dvou hodinách cesty.

Vlak prošel také pohraniční kontrolou při zastávce v německém Bad Schandau, kde se zdržel v půl 10 asi jen čtyři minuty. Původní příjezd do Haburku je plánován na 14.30.