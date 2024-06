Česká fotbalová reprezentace v generálce na Euro v Německu porazila Severní Makedonií 2:1. Na proměněnou penaltu Patrika Schicka dokázal v Malšovické aréně v Hradci Králové odpovědět Alimi. V poslední nastavené minutě pak opět z pokutového kopu trefil čtvrtou výhru pod trenérem Ivanem Haškem Antonín Barák.

„Každé vítězství je strašně důležité. Do poslední vteřiny jsem věděl, že to kluci zvládnou, cítil jsem to z toho týmu,“ řekl po vydřené výhře v generálce kouč Ivan Hašek.

Pouze dva hráči zůstali stejní v základní sestavě Česka proti Severní Makedonii, kteří nastoupili také v pátek proti Maltě - Robin Hranáč a Vladimír Coufal. Jinak kouč Ivan Hašek dal šanci ostatním.

Poprvé Češi zahrozili v deváté minutě, kdy hlavičkoval po dlouhém autu Coufala Schick, ale jen doprostřed. O to větší šance přišla o deset minut později. Schick šel po centru do souboje s brankářem Dimitrievskim, kterému míč vypadl, jenže Coufal trefil jediného obránce, který stál v cestě mezi ním a bránou.

Ve 25. minutě si Malšovická aréna poprvé zařvala gól, byť jen na chvíli. Provod kolmicí našel za obrannou linií Kuchtu ve vápně, ten sklepl na Schicka, který míč uklidil na zadní. Jenže útočník Sparty byl v ofsajdu a branka neplatila.

Ve zbytku půle stojí za zmínku ještě hlavička Krejčího či střela Součka nad. Nebo také pokus o nůžky Schicka, která ale trefil pouze jednoho ze soupeřů místo míče. V závěru nastavení pak Schick nevyužil chybu v defenzivě Severní Makedonie a jeho kličku gólman vystihl.

Dvě penalty

Ve druhé půli přišla první vážná situace až v 58. minutě, kdy po odvráceném rohu přišel centr do vápna Severní Makedonie, kde se za míčem hnali hned tři Češi a Souček se objevil na zemi. Sudí odpískal penaltu. Následovala dlouhá prodleva, kvůli pošťuchování se Krejčího s Musliem. Schick ale udržel nervy na uzdě, přestože se jej snažil rozhodit brankář Dimitrievski tím, že mu posouval již připravený míč. Následně jej totiž svým pokusem poslal na druhou stranu.

Jenže Čechům vedení nevydrželo dlouho. Už po pěti minutách bylo srovnáno, když krásný obstřel Trajkovského, který mířil do tyče, dorazil hlavou Alimi. Čtvrt hodiny před koncem prošel po brankové lajně David Jurásek, pokus Chorého z malého vápna však jeden z obránců zablokoval.

Vysvobození pro Čechy přišlo v poslední sedmé nastavené minutě, když byl ve vápně faulován Chytil. Druhou penaltu domácího týmu proměnil stejně jako proti Maltě Antonín Barák, který tentokrát změnil stranu a poslal míč po své pravé ruce.

„Bylo to dost složité, ale vítězství se počítá. Máme teď vítěznou sérii, která je před Eurem důležitá. Ale ještě je na čem pracovat,“ přiznal Patrik Schick, který na hrotu kooperoval s Janem Kuchtou. „S Kuchtičem se mi hrálo dobře, je to pracovitý hráč, který toho hodně naběhá. Snažili jsme se spolupracovat, vždycky nám chyběl kousíček. Celkově to ale byl slušný týmový výkon.“

Po páteční výhře 7:1 nad Maltou, skalpu Norska a Arménie tak Češi pod Ivanem Haškem vyhráli i čtvrtý zápas. Další bude první ostrý. V úterý 18. června v Lipsku rozjedou mistrovství Evropy proti Portugalsku (21.00).

„Zaslouženě jsme vyhráli, ale musíme předvádět ještě lepší výkony, jestli chceme na Euru bodovat a vítězit. Každé vítězství se počítá, bude nás to hnát dopředu,“ doplnil obránce Robin Hranáč, který se těší premiérové Euro.