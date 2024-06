Prakticky jistě by nechyběl v základní sestavě české reprezentace na nadcházejícím mistrovství Evropy. Na soustředění v Rakousku se ale záložník Michal Sadílek ošklivě zranil při jízdě na tříkolce a na šampionátu si nezahraje. „Jestli mu schází adrenalin, tak si to musí nechat na dovolenou,“ řekl k nešťastnému incidentu někdejší reprezentant Martin Frýdek starší, který v roce 1996 bral na Euru fantastické stříbro.

Michal Sadílek (vlevo) kvůli nehodě na tříkolce přijde o mistrovství Evropy. | Foto: CPA

„Michal Sadílek při vyjížďce na kole bohužel nešťastně upadl a utrpěl tržnou ránu v oblasti bérce,“ zněla první informace od fotbalové reprezentace, která přišla v neděli. Všechno vypadalo na první pohled jako nešťastná náhoda, protože hráči se během soustředění v rakouském Schladmingu běžně přesouvali mezi hotelem a tréninky na kolech.

„Je to smutné, až je to úsměvné. Já se o tom původně bavil s Christianem (synem, hráčem Liberce), že to nechápu, proč jezdí, když má volno. Christian mi ale řekl, že v Rakousku to tak je, že přejíždíte na tréninky i do města na kole,“ uvedl k Sadílkově nehodě Frýdek starší.

Jak se ale ukázalo později, reprezentační záložník se nezranil při běžné jízdě na kole, nýbrž při vyjížďce na tříkolkách v kopcích. Na ni měl během volna vyrazit se spoluhráči Ladislavem Krejčím a Davidem Juráskem.

Mlžení kolem Sadílka: Záměrná mystifikace? Národ řeší před ME kauzu s tříkolkou

„Jestli to byly nějaké tříkolky jako atrakce, tak je hloupý, když na tohle jde. Stoprocentně to bylo přehnané riziko. Bylo to v jejich volnu, ale jsou to dospělí lidé a vědí, co se může stát. Jestli to tak bylo, tak je to jeho chyba. Co ale budete říkat 25letému klukovi? Musí mít rozum,“ měl jasno pětinásobný mistr naší nejvyšší soutěže.

Reprezentace se k incidentu po zveřejnění detailů v médiích ještě jednou vyjádřila prostřednictvím svého mluvčího Petra Šedivého. „Reprezentace uvedla, že Michal Sadílek při vyjížďce na kole upadl a utrpěl tržnou ránu v oblasti bérce. Právě s touto informací vedení národního týmu původně pracovalo a následně ji dalo k dispozici médiím. Bylo chybou, že národní tým neposkytl úplné informace a tímto se médiím a potažmo sportovním fanouškům omlouvá. Nehoda se stala v hráčově volném čase, který mohl využít dle svého uvážení. Neporušil tím týmová pravidla ani jakékoliv jiné interní dohody.“

Kouč Uhrin musel vědět, co reprezentanti dělají

Jak to bylo s podobnými pravidly za časů Frýdka staršího v reprezentaci? „Trenér Uhrin řekl, že to bude tak a tak a můžeme tohle a tohle. Když jsme opouštěli hotel, museli jsme mu říct, kam jdeme. Žádné smlouvy, kde by to bylo jasně vymezené, jsme ale s reprezentací asi neměli,“ zavzpomínal Frýdek.

Reprezentace kvůli nešťastné vyjížďce svých hráčů přišla o takřka jistého člena základní sestavy, kterého teď bude muset nahradit. „Pro nás je to velké oslabení, protože Michal patří mezi zkušené hráče. Vždyť v průběhu zápasu proti Maltě navlékl i kapitánskou pásku. Přeju mu za celý tým, aby se co nejrychleji uzdravil. Když odjížděl, tak měli ostatní hráči slzy v očích. Nebylo to jednoduché,“ řekl k Sadílkově absenci hlavní trenér Ivan Hašek.

O tom, zda povolá někoho z náhradníků, se rozhodne po pondělním přátelském utkání proti Severní Makedonii.

„Sám jsem zvědavý, kdo ho nahradí. Byl to takový buldok, který se zakousl. Poctivý do defenzivy, dobrá levačka a kopací technika. Myslím, že by místo něj mohl naskočit Lingr. Je ofenzivnější, ale taky není líný na krok, je výbušný, tvrdý. Myslím, že by ho mohl nahradit,“ zamyslel se Frýdek nad možnou sestavě pro mistrovství Evropy.

Poslední test před startem ME: Češi v pondělí vyzvou v Hradci Severní Makedonii

V jeho skupinové fázi vyzve český výběr Portugalsko, Turecko a Gruzii a bude se chtít poprat o postup do další fáze. „Máme hodně těžkou skupinu, bude to těžké. Věřím ale tomu, že se dá postoupit. Portugalce považuju za favorita mistrovství, Turci budou mít domácí prostředí, bude to, jako by hráli doma. Čeká nás hodně těžký úkol a věřím tomu, že jsme schopní postoupit ze skupiny. Pak už děj se vůle boží,“ prohlásil Frýdek s výhledem k šampionátu.

Češi odehrají první zápas v úterý 18. června, kdy od 21 hodin vyzvou v Lipsku favorizované Portugalsko. Sadílek, který si měl z nehody odnést čtyřicet vnějších a pětadvacet vnitřních stehů, ale bude sledovat všechny zápasy jen z pozice diváka.