Česká fotbalová reprezentace zvládla generálku na Euro proti Severní Makedonii 2:1. Kouč Ivan Hašek si pochvaloval některé aspekty hry. Kromě utkání však fotbalovou veřejností stále rezonuje situace okolo zranění Michala Sadílka i následná komunikace incidentu směrem ven z týmu. Hráči před utkáním svého spoluhráče podpořili, Hašek jej litoval, hájil i se omluvil. „Komunikace byla blbě, řešili jsme jestli se nestihne vrátit,“ sdělil kouč s tím, že střední záložník by do Německa přeci jen měl odcestovat, ale ne jako člen kádru.

Děkovačka fotbalistů Česka | Video: Michal Muzikant

Jak důležitá je vítězná generálka pro sebevědomí?

Nebyl to vůbec jednoduchý zápas, soupeř nás nepustil do rytmu, bylo tam přerušování, simulování. Ze dvou šancí dali jeden gól, mají s tím zkušenosti, hráli s Itálií, uhráli dobrý výsledek - 1:1. Brání v hlubokém bloku a jejich hráči jsou vyspělí, hrají ve velkých klubech a s míčem jsou nebezpeční. Chci poděkovat klukům, jak přistoupili k celé přípravě a stejně tak divákům, kteří stejně jako my věřili, že gól dáme. I když výsledek není vysoký, tak co se týče zakládání útoku a kombinace jsme odehráli asi nejlepší zápas. Bohužel to končilo často před vápnem. Chyběla nám finální činnost. Presink a represink, tyhle věci byly dobré. Potřebujeme ale ještě chvíli, abychom osmnáctého byli v topu.

Čechy v generálce na Euro zachránily dvě penalty. Pod Haškem jsou stoprocentní

Řekl vám tento zápas něco k základní sestavě proti Portugalsku?

Jsme rádi, že máme více možností, je tady více hráčů. Je to těžší, ale příjemnější. Někteří si řekli o základní sestavu, že jsou ve formě a patří tam.

Mluvíte hlavně o střídajících hráčích?

Celkově o týmu. V obou zápasech přišli na hřiště střídající hráči, proti unavenému soupeři a přinesou tam svěží vítr, což je pro tým důležité. Někteří to odpracují sedmdesát minut, ostatní přijdou pozitivní, plní elánu a mají obrovskou chuť.

Kopali jste dvě penalty. Je důležité, že jste si tuhle situaci vyzkoušeli, protože na Euru můžou rozhodovat?

Je důležité, že jsme šli do vápna a vynutili si penaltu. Tlačil jsem na hráče, aby šli jeden na jednoho, protože jsou tam chránění a soupeř je zranitelný. Máme hráče, kteří si pro to umí jít.

Jak jste řešili situaci okolo Michala Sadílka s hráči a mezi sebou, že jste nejprve řekli, že se to stalo na kole?

Je mi to hrozně líto, že s námi není. Prostě se to stalo, ale zakazovat hráčům věci, které jsou dovolené dětem od deseti let, mi nepřijde úplně… Neporušili interní pravidla, zeptali se, jestli můžou na lanovku, dolů neputovali na paraglidingu. Tam opravdu jezdily desetileté děti Mohlo se to stát kdekoliv. Je to smůla. Ale že bychom trestali hráče, že šli na volnočasovou aktivitu, takhle jsme neuvažovali. Ale samozřejmě si už budeme dávat pozor i na tyhle věci. Je to ponaučení, že i tohle musíme hlídat. Komunikace byla naše chyba, měli jsme náročný den, řešili jsme i, jestli se může vrátit zpět, jestli by stihl druhý zápas a tak. Čekali jsme do poslední chvíle. Udělali jsme to blbě prostě, sorry. Omlouvám se.

Hráči přinesli na focení jeho dres. Pamatuji si situaci, kdy Pavel Hapal jel na Euro 96 jako zraněný hráč. Neplánujete něco podobného?

Michal určitě dorazí, dres s námi pojede celou dobu. Kluci budou hrát i za něj.

Kouč kontaktoval dva náhradníky

Už jste se rozhodli, jestli budete někoho dodatečně povolávat místo Michala Sadílka?

Musíme zčekovat zdravotní stav, jsou tam nějaká nakopnutí, sedneme si s realizákem a dáme vědět. Už jsme dva hráče kontaktovali, jestli nejsou v zahraničí a podobně. Jsou tady, nebo se vrací z dovolené a jsou připraveni pomoci. Jak se rozhodneme, určitě to dáme vědět.

Nezvažovali jste více vyzkoušet nováčka v týmu Lukáše Červa, který hraje podobnou pozici?

Je to podobný typ, i když spíše osmička. Dneska Sadílkovu pozici hrál Provod, který odehrál velmi dobré utkání, je to tahový hráč a má formu skoro jako před zraněním. Ukázal to na hřišti. A jen dvanáct minut pro Červa? Museli bychom vyjmenovat dalších osm, kteří dostali méně času, přitom odehráli fantastickou část některého zápasu. Lukáš Červ na tréninku pracuje velmi dobře a má šanci se dostat do základní sestavy.

Sadílek jako přerostlé dítě. Lepší snad pustit kluky do hospody, říká manažer

Jak strávíte dva dny volna?

Dva dny strávím s rodinou. Těším se na to. Všichni se těší, někteří měli těžkou sezonu. Dneska jsme ještě doběhávali. Dva dny je dost a jsou důležité, proto jsme to takhle naplánovali. Budeme trénovat až po příletu do Hamburku. Pauza tam je. Čísla, data, která jsme měli, jsou na velmi slušné úrovni. Zátěž byla rozdělená mezi všechny hráče. Věřím, že budou kondičně i v hlavě překvapení, že to osmnáctého vypukne a všichni se těší.