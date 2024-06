Je mu pouhých šestnáct let, a přesto patří mezi nejočekávanější hráče fotbalového Eura. Jenže pro mladou hvězdičku Barcelony a španělské fotbalové reprezentace nebude šampionát jen o fotbale. Ve volných chvílích totiž Lamine Yamal bude muset pilně dělat domácí úkoly.

Lamine Yamal na tréninku španělské fotbalové reprezentace před Eurem. | Foto: Profimedia

Patří k nejtalentovanějším hráčům na světě. Lamine Yamal debutoval v dresu Barcelony v pouhých patnácti letech, ale takřka okamžitě si v katalánském velkoklubu vypracoval pevnou pozici.

Loni v září si pak vysloužil první pozvánku do španělské reprezentace. Při svém debutu proti Gruzii hned skóroval a v šestnácti letech se stal nejmladším hráčem, který kdy v tamním nároďáku rozvlnil síť soupeře.

Jenže hned po příletu do Německa hráč, který den před finálovým utkáním Eura oslaví sedmnácté narozeniny, přiznal, že v hlavě nebude mít jen fotbal. „Přivezl jsem si sem domácí úkoly, jsem ve čtvrtém ročníku ESO,“ zmínil útočník, že je stále školou povinný. ESO je ve španělském vzdělávacím systému určené studentům od dvanácti do šestnácti let. Během mistrovství Evropy se kromě domácích úkolů bude věnovat i on-line kursům.

Fotbalové Euro 2024: Kdy hrají Češi, nominace, program, skupiny, stadiony

„Doufám, že se na mě učitel nezlobí,“ věří mladík, který v uplynulé sezoně nasbíral v barcelonských barvách pět branek a osm asistencí.

Teď na něj bude spoléhat i španělská reprezentace. Ta se poprvé na turnaji představí v sobotu, kdy od 18 hodin bude čelit Chorvatům. Dalšími soupeři Španělska ve skupině B budou Itálie a Albánie.