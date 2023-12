Stejně jako ve finálovém boji o Zlatý míč se i v užší nominaci na nejlepšího fotbalistu světa podle mezinárodní federace FIFA sešlo stejné trio hráčů. Vítězem se stane buď Lionel Messi, Kylian Mbappé, nebo Erling Haaland. Messi tak po Zlatém míči může přidat další trofej.

Lionel Messi získal rekordní osmý Zlatý míč. | Foto: ČTK/AP Photo/Michel Euler

Rovněž anketu FIFA, která od roku 2016 nese název The Best, může Messi ovládnout poosmé a vylepšit vlastní rekordní bilanci. Naposledy ji vyhrál v únoru, federace tehdy zohlednila výkony od léta 2021 až do loňského podzimního světového šampionátu v Kataru, na kterém Argentinci triumfovali.

Společně s šestatřicetiletým hvězdným fotbalistou Interu Miami jsou v užší nominaci jeho bývalý francouzský spoluhráč z Paris SG Mbappé a Nor Haaland z Manchesteru City. Tento anglický klub, který v minulé sezoně dosáhl na tituly v Lize mistrů, v Premier League i na FA Cup, měl v širší dvanáctičlenné nominaci ještě dalších pět zástupců.

Mezi ženami se rozhodne mezi trojicí, kterou tvoří španělské mistryně světa Aitana Bonmatíová, Jenni Hermosová a Linda Caicedová z Kolumbie.

FIFA zohlednila výkony od 19. prosince 2022, tedy po skončení mistrovství světa v Kataru, do 20. srpna. V anketě volí kapitáni a trenéři reprezentačních mužstev, fanoušci a zástupci médií. Galavečer se slavnostním vyhlášením se uskuteční 15. ledna v Londýně.