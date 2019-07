Messi, Ronaldo či Hazard. Kdo bude nejlepší fotbalistou roku?

V nominaci na cenu The Best pro nejlepšího fotbalistu roku 2019 podle FIFA jsou Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Frankie de Jong, Matthijs de Ligt, Eden Hazard, Harry Kane, Sadio Mané, Kylian Mbappé, Muhammad Salah a Virgil van Dijk. Naopak se do ní nevešel loňský vítěz Luka Modrič.

S výjimkou minulého roku vládnou anketě od roku 2008 Ronaldo s Messim. Oba si připsali po pěti prvenstvích. Mezi nominovanými jsou tři vítězové Ligy mistrů s Liverpoolem - Mané, Salah a Van Dijk. Nizozemské duo De Jong, De Ligt pomohlo Ajaxu Amsterodam v uplynulé sezoně k zisku double a nečekané cestě do semifinále Ligy mistrů. Oba jsou však už na jiných adresách - záložník De Jong posílil Messiho Barcelonu, zatímco De Ligt Ronaldův Juventus. Anglický fotbal bude dál testovat trestné lavice. Vyzkouší je ve vyšších ligách Přečíst článek › Výborný ročník korunovaný triumfem v Evropské lize s Chelsea prožil Hazard, který po sedmi letech v Londýně přestoupil v červnu za 100 milionů eur (přes 2,5 miliardy korun) do vysněného Realu Madrid. Mezi kouči nechybí Klopp FIFA také zveřejnila nominaci deseti trenérů, z toho čtyř reprezentačních a šesti klubových. Mezi kouči nechybí Jürgen Klopp, který dovedl Liverpool k prvnímu triumfu v Lize mistrů od roku 2005, či Džamil Belmadi, jenž na nedávném mistrovství Afriky vrátil na vrchol Alžírsko po 29 letech. V nominaci nechybí ani loňský vítěz Didier Deschamps, jenž vede francouzskou reprezentaci. Nominované vybírala komise složená z fotbalových legend. Nyní budou hlasovat trenéři a kapitáni národních týmů, novináři a fanoušci. Vítězové budou oznámeni 23. září v Miláně. Nominace na fotbalistu roku:

Cristiano Ronaldo (Portug./Juventus), Eden Hazard (Belg./Real Madrid), Harry Kane (Angl./Tottenham), Sadio Mané (Sen./Liverpool), Kylian Mbappé (Fr./PSG), Lionel Messi (Arg./Barcelona), Muhammad Salah (Eg./Liverpool), Matthijs de Ligt (Niz./Juventus), Frankie de Jong (Niz./Barcelona), Virgil van Dijk (Niz./Liverpool).



Nominace na trenéra roku:

Jürgen Klopp (Něm./Liverpool), Didier Deschamps (Fr./národní tým Francie), Erik ten Hag (Niz./Ajax), Fernando Santos (Portug./národní tým Portugalska), Tite (Braz./národní tým Brazílie), Marcelo Gallardo (Arg./River Plate), Ricardo Gareca (Arg./národní tým Peru), Pep Guardiola (Šp./Manchester City), Mauricio Pochettino (Arg./Tottenham), Džamil Belmadi (Alž./národní tým Alžírska). AS Řím si v přípravě zastřílel. Schick k tomu přispěl dvěma góly Přečíst článek ›

Autor: ČTK