Lionel Messi v slzách potvrdil odchod z Barcelony po 21 letech. V katalánském klubu musel skončit kvůli finančním pravidlům španělské ligy. Svoji další budoucnost čtyřiatřicetiletý argentinský fotbalista na tiskové konferenci zatím nepřiblížil. Podle médií je blízko angažmá v Paris St. Germain.

Lionel Messi v slzách potvrdil odchod z Barcelony po 21 letech. | Foto: ČTK

"Je to těžké, rok a půl hrajeme bez fanoušků. Chtěl jsem se rozloučit náležitě. Barceloně jsem dal všechno od prvního do posledního dne. Jednoho dne se sem vrátím, je to náš domov a slíbil jsem to dětem. Chci pomoci tomuto klubu, aby byl nejlepší," řekl v emotivním proslovu Messi.