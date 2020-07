"Hlava by chtěla, ale tělo už řeklo stop. Ty zdravotní problémy se se mnou táhnou už dlouho a tělo nefunguje tak, jak jsem byl v kariéře zvyklý a jak bych to potřeboval. Hlavně achilovky mě bolí tak, že už nemůžu hrát ani trénovat," uvedl na tiskové konferenci vítěz Ligy mistrů z roku 2005.

Osmatřicetiletý fotbalista je s bilancí 41 vstřelených gólů druhým nejlepším střelcem české reprezentace. V té se blýsknul zejména na Euru 2004, kde díky pěti vstřeleným gólům kraloval útočníkům. O rok později vyhrál s Liverpoolem Ligy mistrů, působil také v Aston Ville, Lyonu či Galatasaryi Istanbul. V české lize oblékal dres Baníku Ostrava, Liberce a Mladé Boleslavi.

"Věděl jsem, že to jednou přijde. Měl jsem ty myšlenky už vloni v létě, ale pořád jsem to ještě nějak protahoval. Ale na podzim jsem byl už více zraněný než zdravý a pokračovalo to hned v zimní přípravě. Nějak to k tomu konci samospádem směřovalo. Než bych o tom přemýšlel, tak to k tomu tím zdravotním stavem dospělo," uzavřel Baroš.

„Milanovým oznámením končí jedna významná kapitola Baníku Ostrava. Milan Baroš je bezesporu nejvýznamnější osobností historie Baníku, a to při vší úctě ke všem dalším významným osobnostem, které kdy klubem prošly,“ složil poklonu jedné z českých fotbalových legend majitel Baníku Václav Brabec.

KARIÉRA MILANA BAROŠE



Narozen 28. října 1981 ve Valašském Meziříčí

Reprezentace: 93 zápasů/41 gólů (2001-12)

Ligová bilance: 202/56 v české lize, 112/28 v anglické lize, 24/7 ve francouzské lize, 106/50 v turecké lize

Největší úspěchy: bronz na ME 2004, čtvrtfinále ME 2012, účastník OH 2000, MS 2006 a ME 2008; zlato na ME do 21 let 2002, stříbro na ME do 21 let 2000; vítěz Ligy mistrů 2005; 2x vítěz francouzské ligy (2007-08), vítěz turecké ligy 2012; vítěz Anglického poháru 2008, vítěz Poháru FAČR 2016

Ocenění: nejlepší střelec a člen All stars týmu ME 2004; vítěz domácích anket Talent roku 2000 a Osobnost ligy 2018; člen Klubu ligových kanonýrů