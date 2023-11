Trenér plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek nechtěl komentovat, že je u sázkových kanceláří a některých médií jedním z favoritů na pozici nového kouče českého národního týmu. Podle něj de pouze o mediální úvahy.

Miroslav Koubek | Foto: FC Viktoria Plzeň

Dvaasedmdesátiletý trenér se zařadil mezi možné nástupce Jaroslava Šilhavého, který skončil u reprezentace v pondělí po postupu na mistrovství Evropy. Podle sázkových kanceláří je dokonce aktuálně druhým největším favoritem po kouči Slovácka Martinu Svědíkovi.

„Čtu takové články, ale nemám se k čemu vyjádřit. Jako každý čtu noviny. Vůbec se nechci pouštět do diskuse na toto téma. Je to přece zbytečné, pokud jsou to jenom jaksi mediální úvahy,“ uvedl zkušený kouč.