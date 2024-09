Jak hodnotíte dvojzápas reprezentace v Gruzii a s Ukrajinou?

Po Gruzii se snesla velká kritika a oprávněně. Výsledkově ani herně to nebylo, jak by si každý představoval. Příčiny asi všichni známe. Spoustu hráčů ve svých klubech nehraje. Je to pak těžké pro trenéra se rozhodovat, protože se jedná o ty, kteří v minulosti kvality prokazovali. Není to omluva, ale je to realita. Všichni se k tomu, že zápas s Gruzií nevyšel, postavili čelem. Ponaučili se z toho a proti těžkému soupeři, který ukázal kvalitu, to zvládli. Každý si oddechl. Myslím, že to byla nejlepší možná odpověď, co se výsledku týče. To je teď číslo jedna.

Co říkáte na pozici trenéra Ivana Haška?

Znám ho, potkáváme se spolu na Sigi teamu. Byl to skvělý hráč a je neoddiskutovatelné, co dokázal. Otázka je, ať už by tam byl kdokoliv, jestli by se z toho dalo vymáčknout víc. Nominace by byla o jedné, dvou změnách, více ne. Pak už je to o nějakém rozpoložení. Hášu lidsky znám a reprezentace je pro něj meta, šel tam s obrovskou chutí něco změnit potom, co byla velká kritika na Jardu Šilhavého. Položme si otázku, kdo by tam měl být jiný a také s jakým materiálem v Česku pracujeme. Děje se teď to, že hráči prochází těžším obdobím, kdy nehrají a jde o kluky, kteří by měli tým táhnout.

Neměli by pak právě hrávat ti, kteří v klubech nastupují?

Myslím, že se z toho trenéři teď poučili. Proti Ukrajině dostali šanci jiní hráči. Fotbal je o chemii. Hráčům, kteří do Gruzie nároďák táhli, utkání moc nevyšlo a v klubech právě moc nehrávají. Teď přijeli na sraz, tak nechcete zapomenout na to, co pro vás a ten nároďák udělali a posadit je. Vím, že je to o momentální formě, ale vy nevíte, jak na tom jsou, když nehrají. Trenér jim šanci dal, protože zná jejich kvalitu z minulých srazů, ale všichni jsou s otazníkem, jaké to bude v zápase. Trenér je vidí jen na krátkém tréninkovém cyklu reprezentace. Pak to vypadalo, že se do toho Hašek netrefil a upřednostňuje hráče, kteří nehrají ve velkých klubech. Ale souhlasím, že je varianta dávat tam kluky, kteří hrají v českých klubech a jsou vytížení. Dokáží přenést pohodu na hřiště. Ukázalo se to a proti Ukrajině to pomohlo všem. Trenérům i hráčům, kteří jsou věhlasnější, že pochopili, že ostatní jim dýchají na záda a že bez maximálního vytížení a nasazení to nepůjde.

Vidíte tam oproti trenérovi Šilhavému posun?

Trenér Šilhavý byl u týmu nějakou dobu a zápasů odkoučoval více. Bylo to takové střídavé. Zatím se nic moc nezměnilo. Začali jsme dobře, ale potom přišlo zklamání na Euru i teď. Sám jsem trenér a nechci za tak krátkou dobou hodnotit práci Ivana Haška. Stojím si za tím, že jde o skvělého člověka i trenéra, který si něčím prošel. Určitě bych mu nechal ještě čas. Myslím, že se teď poučil, že to někdy musí stavět i na hráčích z menších lig a začne na to nahlížet jinak.

Hodně se na sociálních sítích řešilo, že trenér nemluví vůbec o taktice, ani nenastíní, jak by se s reprezentací chtěl prezentovat. Vidíte tam nějaký rukopis?

To je ten začarovaný kruh. Hráli jsme zápasy na tři, na čtyři obránce. Podle mě nechce hrát hurá fotbal, nějaké nakopávání a tak dále. Chtěl by hrát kombinačně a prezentovat se moderním fotbalem, aby se to líbilo a bavilo to i samotné hráče. Zároveň je důležité, aby t přineslo výsledek. Musí to zkusit a uvidí se. Je také potřeba si uvědomit, s kým to hraje a na jaké úrovni daní hráči jsou, zda na to vůbec mají a v jakém rozpoložení se český fotbal nachází. Každý hledá, jakým směrem se vydat a zda nám svět a Evropa neutíkají.

Má český nároďák na to, aby se takovým fotbalem prezentoval?

Myslím, že zas tak špatné to s českým fotbalem není. Samozřejmě se nejde úplně srovnávat s individuální kvalitou Francouzů, Španělů a podobně. Ale když to přiblížíme ke Spartě, tak si to šla rozdat s Liverpoolem, dostala naloženo a druhý den se smetla vlna kritiky proti Spartě, proč nehrála víc takticky z bloku a podobně. Kdyby tak hrála, stejně by tři góly dostala a pak by se říkalo, proč si to s Liverpoolem nerozdala na férovku. Takže hráče nemáme vůbec špatné, akorát si to chce stanovit cíl a tomu věřit, i když přijde nějaký neúspěch. Potřebujeme prostor. Chápu, že není tolik času, ale když to párkrát nevyjde, tak začnete kvůli kritice zmatkovat. Dneska je doba taková, že je každý trenér a každý by se k tomu chtěl vyjadřovat a co se řekne, to je svaté. Pokud chceme jít nějakým směrem dnešního fotbalu, je potřeba trošku vydržet, protože nejde hrát ze dne na den něco jiného. Nemáme hráče jako Ronalda nebo Messiho. Náš nároďák byl vždy postaven na poctivé hře a zdobilo nás, že fungujeme jkako jeden tým a pak jsme něco vymysleli - hráči jako Rosa, Méďa a další. Ale tahle generace hráčů už není. Nesmíme dělat po dvou nezdarech absolutní drama.

Ukázalo se, že je potřeba mít v týmu hráče, kteří jsou schopni přejít v souboji jeden na jednoho jako Černý či Kušej?

Přesně to si myslím, moderní fotbal to vyžaduje. Je o momentu překvapení, herní odvaze. Takových hráčů moc není a hledají je všichni. Tihle ukázali, že na to mají. U Černého víme, že kvalitu má, ale je to složité. Třeba Kušej v Boleslavi také procházel útlumem a bylo to celkem nedávno. Ale víme o jeho schopnostech. Právě tohle je důvod, proč takové hráče podržet, i když jim to v klubech nejde.

Hodně se kritizuje za přístup v reprezentaci Patrik Schick. Co na jeho poslední vystoupení říkáte?

Hraje v obrovském klubu a vidíme, že to nemá úplně jednoduché. Když se mu dařilo, tak všichni říkali: Schick, Schick, zpívali se o něm písničky. Má nespornou kvalitu, v některých věcech kolem vápna je rozdílový útočník. Moc typologicky takových hráčů nemáme, navíc je to levák. Teď moc nehrál, bylo tam nějaké zranění, přesto všichni čekají, že potáhne celou repre. Je to všechno složitá skládanka, ale je asi správné, že se snese kritika na nějakou hvězdu z velkého týmu, která v národním týmu nevyčnívá. Je vždy první na ráně, ale ve formě je rozdílový. Určitě do kádru patří.

Co byste změnil do dalšího srazu?

Ivanovi určitě radit nebudu, on na to přijde sám. Ale teď si stojím za tím, že zápas s Ukrajinou pomohl a ukázal cestu. Kouč ví, že můžou hrát kluci z ligy a velká jména pochopí, že nemají nic jistého. Může to být ta pravá facka a pravý odraz nahoru. Kdo by věřil po Gruzii, že Češi zvládnou utkání s Ukrajinou?