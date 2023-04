Na ovlivnění dotačního řízení jsem byl malý pán, řekl v závěrečné řeči u soudu bývalý šéf českého fotbalu Miroslav Pelta. Ke kauze zmanipulování sportovních dotací ministerstva školství dodal, že někdejší ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) u něj jako člověk navždy prohrála. Valachová má v procesu postavení svědkyně. Proti její výpovědi se dnes vymezili i ostatní obžalovaní včetně šéfa České unie sportu (ČUS) Miroslava Jansty a bývalé náměstkyně pro sport Simony Kratochvílové. Rozsudek vyhlásí pražský městský soud 27. dubna.

Ostře sledovaný soud ohledně údajných manipulací se sportovními dotacemi. Miroslav Pelta (uprostřed). | Foto: Deník/Zbyněk Pecák

Peltova závěrečná řeč byla nezvykle krátká - trvala necelé čtyři minuty, fotbalový činovník ji přečetl z papíru a tentokrát se zdržel jakýchkoliv bonmotů či vtipů. „Cítím se stále nevinný, nejsem si vědomý, že bych udělal něco protiprávního," řekl Miroslav Pelta. Připomněl, že vyšetřování trvá od roku 2017. „Soudní proces se nevede jen v soudní síni - odehrává se i v médiích, kde moje osoba samozřejmě přitahuje senzace," podotkl.

„Nikdy jsem nejednal tak, abych někoho poškodil nebo neoprávněně zvýhodnil.(…) Nikdy jsem nikomu nenabídl ani neposkytl úplatek," zdůraznil. „Pokud by ministerstvo školství nechtělo znát můj názor, přece by se na něj neptalo," poznamenal muž, pro nějž státní zástupce žádá devět let vězení, peněžitý trest 25 milionů korun a pětiletý zákaz činnosti.

V prvním kole hlavního líčení soud v roce 2021 Peltu a Kratochvílovou uznal vinnými z části žalovaných skutků a uložil jim šest, respektive 6,5 roku vězení. Odvolací soud ale následně tento verdikt, který ostatní obžalované v kauze osvobodil, zrušil a věc vrátil k dalšímu dokazování. „Rozhodnutí vrchního soudu nám v řadě věcí dalo za pravdu a upozornilo na některé nedostatky obžaloby. Veškeré doplněné dokazování pak vyznělo v náš prospěch," míní Pelta. Konstrukce státního zástupce, že mohl ovlivňovat ministerské dotace, je podle něj nesmyslná.

Ministryně kvůli aféře rezignovala

Obžaloba tvrdí, že Peltova tehdejší milenka Kratochvílová ovlivnila v roce 2017 výši dotací ve prospěch Peltovy Fotbalové asociace ČR (FAČR) a Janstovy ČUS a že mužům vynášela informace. Z manipulace s dotacemi jsou obžalovány i obě zmíněné organizace, exředitel ministerského odboru sportu Zdeněk Bříza a generální sekretář ČUS Jan Boháč. Pelta s Kratochvílovou navíc podle státního zástupce společně ovlivnili přidělení peněz konkrétním žadatelům v programu pro materiálně-technickou podporu sportovních klubů.

Ministryně Valachová kvůli aféře rezignovala. Kauza stála místo i Kratochvílovou a Peltu, který se svého postu ve FAČR vzdal z vazby. Po zatčení Kratochvílové v květnu 2017 ministerstvo vyplácení dotací pozastavilo, příslušné dotační programy zrušilo a následně je vyhlásilo znovu. Proto také stíhané trestné činy - zneužití pravomoci, porušení povinnosti při správě cizího majetku a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky - zůstaly ve stadiu pokusu. Ministerstvo se nicméně po obžalovaných domáhá náhrady škody 1,116 miliardy korun. Peltův advokát to dnes označil za nepochopitelné a skandální. Poukázal na to, že i obžaloba zmiňuje částku v celkové výši 469 milionů Kč.